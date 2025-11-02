Valdžia ir politika griauna psichiką – atskleidė, kodėl kiekvienas karalius turėjo nuodėmklausį

Psichologas Edvardas Šidlauskas, kalbėdamas apie politikų patiriamą stresą, teigė, kad tai ji gali būti itin labai didelis ir dažnai žalingas. Tiesa, su patirtimi politikai gali išsiugdyti atsparumą kritikai ir išmokti racionaliau bei strategiškiau reaguoti į situacijas.
„Manyčiau, kad tikrai tai yra labai aukštas streso lygis. Sakyčiau, per aukštas dažnai, nepriimtinas sveikatai, žalingas.
Paprastai, jeigu žmogus nėra jaunas politikas, pradedantis politikas, tai jis palaipsniui jau turi išsiugdęs tą „dramblio odą“, atsparumą kritikai, ir išmoksta daugiau žiūrėti racionaliai į situacijas, atsitraukti, strategiškai politikuoti“, – kalbėjo jis.
Nauji politikai gali dažniau patirti perdegimą
Pasak eksperto, nauji politikai dėl didelio streso gali palūžti, tačiau laikui bėgant žmonės prie streso pripranta kaip kare, nors tai palieka neigiamų pasekmių jų gebėjimui džiaugtis gyvenimu.
„Bet jeigu yra naujokas, labai didelė tikimybė, kad perdegs, palūš. Gal prireiks ir specialistų pagalbos. Mano atsakymas: laipsniškai užsigrūdina žmogus.
Tai tas pats kaip kare: pavyzdžiui, žmonės patenka į karą, ten žudymai ir taip toliau.
Tikrai klaiku, psichiką traumuojantys įvykiai, bet laikui bėgant jie pripranta, tai tampa kasdienybe. Taip yra bet kur: prie streso žmogus pripranta laiku bėgant, net ir prie aukšto streso“, – sakė jis.
Pasak jo, paprasti dalykai, šviesios emocijos, laimė tampa mažiau prieinama, reikia daug stipresnių dirgiklių, kad žmogų sujaudintų.
Svarbu atskirti savo politiko „vaidmenį“ nuo asmeninio gyvenimo
Politikams, anot E. Šidlausko, padeda nuo streso atsiriboti tai, kad jie savo viešą veiklą traktuoja kaip vaidmenį, kurį galima palikti už durų grįžus į asmeninį gyvenimą.
„Yra pasekmės: tokiam žmogui tampa gana sunku tiesiog gyvenime džiaugtis, bet darbą nuo asmeninio gyvenimo įmanoma atsiriboti.
Kai kurie žinomi politikai istorijoje, ne tik Lietuvoje, pasauliniame kontekste, dažnai į save žiūrėdavo kaip į sceninį vaidmenį <...>
Tai padeda ištverti, jeigu į tai žiūri kaip į vaidmenį, kurį atlieki socialiai, su tam tikra atsakomybės doze ir visa kita.
Tu atlikai vaidmenį, o namie uždarai duris ir vėl esi normalus žmogus“, – akcentavo psichologas.
Reikia išmokti atsiriboti nuo savo darbo
Pašnekovas pastebėjo, jog sveika yra gebėti atsiriboti nuo darbo ir socialinių vaidmenų grįžus namo, o politikams tai padėtų psichikos sveikatos specialistai, veikiantys kaip žaibolaidis, sumažinantis įtampą ir stresą.
„Jeigu pavyksta atsijungti nuo savo socialinių rolių, tai labai sveika. Pailsėti, pabūti žmogumi <...>. Namuose esi vyras, žmona, partneris, tėvas, mama ir taip toliau. Neatsinešti darbo į namus.
Aš jau seniai esu sakęs, kad psichinės sveikatos specialistas galėtų būti politikams, kurie yra aukštos įtampos zonoje, kaip žaibolaidis: padėtų jiems nuleisti tą negatyvų dėmesį ar atsakomybę, įtampą, kuri juos ištinka“, – pabrėžė jis.
E. Šidlausko nuomone, politikams labai naudinga turėti patikimą emocinį patarėją, kuris padėtų suvaldyti psichologinę įtampą, tačiau surasti tokį žmogų sunku dėl didelės atsakomybės ir paslapčių saugojimo.
„Tarsi nukanalizuoti, kad tai žmogui nesmigtų emociškai, psichologiškai. Tai tikrai būtų naudinga. Istoriškai žiūrint, kiekvienas karalius ar imperatorius turėdavo šalia tokį kaip patarėją ar nuodėmklausį, kai nebuvo psichologo.
Asmeninį kunigą, patarėją ir panašiai. Tas palaikymas labai naudingas. Kita vertus, kaip tokį žmogų rasti? Čia nėra paprasta.
Ypač kai kalba eina apie politiką ir aukštą atsakomybę, reikia patikėti visas paslaptis“, – atkreipė dėmesį jis.
Politikai galimai vieni liekas su savo stresu
Psichologas pastebėjo, jog politikams sunku yra rasti patikimą psichologinę pagalbą, todėl jie gali likti vieni su savo stresu ir rizikuoja žalingais būdais malšinti įtampą, o valdžią turintys žmonės neretai jaučiasi patys vienišiausi.
„Ne kiekvienam psichologui gali patikėti tuos dalykus. Čia ir yra dilema, manau. Dauguma politikų užsidaro ir ryžtasi iškęsti vieni.
Tai negerai, nes tada gali atsirasti alkoholis, narkotikai, smūgiai psichikai ar net vienatvė“, – dalijosi E. Šidlauskas.
