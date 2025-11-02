 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
13
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Valdžia ir politika griauna psichiką – atskleidė, kodėl kiekvienas karalius turėjo nuodėmklausį

2025-11-02 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 15:00

Psichologas teigia, kad politikų patiriamas stresas dažnai gali pasiekti pavojingai aukštą lygį, galintį lemti perdegimą ar net psichinę žalą. Pasak jo, tik patirtį sukaupę politikai išsiugdo „dramblio odą“ ir išmoksta atsiriboti nuo viešo vaidmens, o naujokams kyla didelė rizika palūžti bei likti vieniems su savo įtampa.

Pischologas apie politikų įtampą ir psichologinę būseną (tv3.lt koliažas)

Psichologas teigia, kad politikų patiriamas stresas dažnai gali pasiekti pavojingai aukštą lygį, galintį lemti perdegimą ar net psichinę žalą. Pasak jo, tik patirtį sukaupę politikai išsiugdo „dramblio odą“ ir išmoksta atsiriboti nuo viešo vaidmens, o naujokams kyla didelė rizika palūžti bei likti vieniems su savo įtampa.

REKLAMA
13

Psichologas Edvardas Šidlauskas, kalbėdamas apie politikų patiriamą stresą, teigė, kad tai ji gali būti itin labai didelis ir dažnai žalingas. Tiesa, su patirtimi politikai gali išsiugdyti atsparumą kritikai ir išmokti racionaliau bei strategiškiau reaguoti į situacijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manyčiau, kad tikrai tai yra labai aukštas streso lygis. Sakyčiau, per aukštas dažnai, nepriimtinas sveikatai, žalingas. 

REKLAMA
REKLAMA

Paprastai, jeigu žmogus nėra jaunas politikas, pradedantis politikas, tai jis palaipsniui jau turi išsiugdęs tą „dramblio odą“, atsparumą kritikai, ir išmoksta daugiau žiūrėti racionaliai į situacijas, atsitraukti, strategiškai politikuoti“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

Nauji politikai gali dažniau patirti perdegimą

Pasak eksperto, nauji politikai dėl didelio streso gali palūžti, tačiau laikui bėgant žmonės prie streso pripranta kaip kare, nors tai palieka neigiamų pasekmių jų gebėjimui džiaugtis gyvenimu.

„Bet jeigu yra naujokas, labai didelė tikimybė, kad perdegs, palūš. Gal prireiks ir specialistų pagalbos. Mano atsakymas: laipsniškai užsigrūdina žmogus.

REKLAMA
REKLAMA

Tai tas pats kaip kare: pavyzdžiui, žmonės patenka į karą, ten žudymai ir taip toliau.

Tikrai klaiku, psichiką traumuojantys įvykiai, bet laikui bėgant jie pripranta, tai tampa kasdienybe. Taip yra bet kur: prie streso žmogus pripranta laiku bėgant, net ir prie aukšto streso“, – sakė jis.

Pasak jo, paprasti dalykai, šviesios emocijos, laimė tampa mažiau prieinama, reikia daug stipresnių dirgiklių, kad žmogų sujaudintų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svarbu atskirti savo politiko „vaidmenį“ nuo asmeninio gyvenimo

Politikams, anot E. Šidlausko, padeda nuo streso atsiriboti tai, kad jie savo viešą veiklą traktuoja kaip vaidmenį, kurį galima palikti už durų grįžus į asmeninį gyvenimą.

„Yra pasekmės: tokiam žmogui tampa gana sunku tiesiog gyvenime džiaugtis, bet darbą nuo asmeninio gyvenimo įmanoma atsiriboti.

REKLAMA

Kai kurie žinomi politikai istorijoje, ne tik Lietuvoje, pasauliniame kontekste, dažnai į save žiūrėdavo kaip į sceninį vaidmenį <...>

Tai padeda ištverti, jeigu į tai žiūri kaip į vaidmenį, kurį atlieki socialiai, su tam tikra atsakomybės doze ir visa kita.

Tu atlikai vaidmenį, o namie uždarai duris ir vėl esi normalus žmogus“, – akcentavo psichologas.

REKLAMA

Reikia išmokti atsiriboti nuo savo darbo 

Pašnekovas pastebėjo, jog sveika yra gebėti atsiriboti nuo darbo ir socialinių vaidmenų grįžus namo, o politikams tai padėtų psichikos sveikatos specialistai, veikiantys kaip žaibolaidis, sumažinantis įtampą ir stresą.

„Jeigu pavyksta atsijungti nuo savo socialinių rolių, tai labai sveika. Pailsėti, pabūti žmogumi <...>. Namuose esi vyras, žmona, partneris, tėvas, mama ir taip toliau. Neatsinešti darbo į namus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aš jau seniai esu sakęs, kad psichinės sveikatos specialistas galėtų būti politikams, kurie yra aukštos įtampos zonoje, kaip žaibolaidis: padėtų jiems nuleisti tą negatyvų dėmesį ar atsakomybę, įtampą, kuri juos ištinka“, – pabrėžė jis.

E. Šidlausko nuomone, politikams labai naudinga turėti patikimą emocinį patarėją, kuris padėtų suvaldyti psichologinę įtampą, tačiau surasti tokį žmogų sunku dėl didelės atsakomybės ir paslapčių saugojimo.

REKLAMA

„Tarsi nukanalizuoti, kad tai žmogui nesmigtų emociškai, psichologiškai. Tai tikrai būtų naudinga. Istoriškai žiūrint, kiekvienas karalius ar imperatorius turėdavo šalia tokį kaip patarėją ar nuodėmklausį, kai nebuvo psichologo.

Asmeninį kunigą, patarėją ir panašiai. Tas palaikymas labai naudingas. Kita vertus, kaip tokį žmogų rasti? Čia nėra paprasta.

REKLAMA

Ypač kai kalba eina apie politiką ir aukštą atsakomybę, reikia patikėti visas paslaptis“, – atkreipė dėmesį jis.

Politikai galimai vieni liekas su savo stresu

Psichologas pastebėjo, jog politikams sunku yra rasti patikimą psichologinę pagalbą, todėl jie gali likti vieni su savo stresu ir rizikuoja žalingais būdais malšinti įtampą, o valdžią turintys žmonės neretai jaučiasi patys vienišiausi.

„Ne kiekvienam psichologui gali patikėti tuos dalykus. Čia ir yra dilema, manau. Dauguma politikų užsidaro ir ryžtasi iškęsti vieni.

Tai negerai, nes tada gali atsirasti alkoholis, narkotikai, smūgiai psichikai ar net vienatvė“, – dalijosi E. Šidlauskas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Petras
Petras
2025-11-02 15:36
Sunku politikams ,kurie kasdien vagia, nezino kada iklius , bet daro sau storone keicia istatyma cekiukininkams. Kur cia KT zodis?
Atsakyti
Vilnietis - SLAVA UKRAINI
Vilnietis - SLAVA UKRAINI
2025-11-02 15:41
SLAVA HEROJAMS !! lietuva kartu su Ukraina iki galooo!!

BUTINA nepavargti remti Ukrainos!! Mes visa lietuva turime nepavargti buti Ukraina !!

BUTINA siusti LT karius i Ukraina !! BUTINA sankcionuoti ir nebendradarbiauti su visomis PRO-Rusiskomis salimis!!
Atsakyti
vost
vost
2025-11-02 15:43
tave reikia pasiust
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų