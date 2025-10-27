Vaikai mato per daug? Siūloma riboti išorinę reklamą, prieinamą nepilnamečiams

Jo įregistruotos įstatymo pataisos numato, kad prekių ir paslaugų reklama, komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti skleidžiami taip, kad būtų prieinami vaikams.
R. J. Jankūnas tikisi, kad patikslinta įstatymo formuluotė neleis piktnaudžiauti, skleidžiant nepilnamečiams neigiamą poveikį darančią informaciją – pavyzdžiui, reklamuojant erotines prekes.
„Ši informacija turėtų būti skleidžiama tik taip, kad jos nematytų vaikai“, – komentuodamas savo iniciatyvą Eltai sakė R.J.Jankūnas.
Parengti įstatymo pataisas parlamentarą paskatino tai, kad ant įvairių stendų, autobusų, net parduotuvėse daugėja erotinių prekių, jų ženklų reklamos, kuri yra prieinama ir nepilnamečiams.
Nors šiuo metu įstatymas nustato nepilnamečiams neigiamą poveikį darančios viešosios informacijos ribojimo taisykles, tačiau, parlamentaro nuomone, formuluotė nėra tinkama, nes sudaro sąlygas apeiti įstatymo tikslą.
„Televizijoje ar radijuje nepilnamečiams neigiamą poveikį daranti informacija gali būti skleidžiama tam tikru laiku, interneto informacija turi būti filtruojama. Tačiau fizinio prieinamumo ribojimų lauko reklamai nėra. Kalbu apie tokias taisykles, kad, pavyzdžiui, dienos metu ji būtų uždengiama, kad ji negali būti įrengiama prie vaikų darželių, mokyklų, dienos centrų ar kitų vietų, kurias lanko nepilnamečiai. Visų šių taisyklių, kurios egzistuoja vakarų valstybių praktikoje, Lietuvoje nėra nustatyta“, – sako Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys R. J. Jankūnas.
Politikas sutinka, kad pritaikyti pasiūlytus reikalavimus išorinei reklamai yra sudėtinga.
„Skirtingai nuo reklamos televizijoje ar radijuje, kur tokia, vaikams žalinga reklama gali būti transliuojama tik nuo tam tikros valandos ir žymima indeksu, išorinei reklamai tokių reikalavimų nepritaikysi. Pavyzdžiui, nerealu būtų ją pakabinti 23 val. ir nuimti 6 val. Ji būna nuolat ir ją mato visi, įskaitant vaikus. Be to, konkrečios reklamos situacija priklauso nuo paskelbimo vietos, dydžio, turinio ir pan. Todėl įstatymo projektu siūloma įvesti sveiko proto taisyklę, jog prekių ir paslaugų, skirtų asmenims nuo 18 metų, nuo 14 metų ir nuo 7 metų, reklama ir komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti skleidžiami taip, kad būtų prieinami jaunesniems negu nustatyta vartotojams“, – sako R. J. Jankūnas.
Jo inicijuotas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas parėmė Seimo „valstiečių“, socialdemokratų ir Mišrios Seimo narių grupės atstovai.
