TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Ruginienės reakcija tik išsimiegojus ryte“: neapsikentė delsimu veikti dėl Lukašenkos provokacijų prieš Lietuvą

2025-10-26 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 09:20

Pastaruoju metu dažnėjant atvejams, kai į Lietuvą iš Baltarusijos pusės įskrenda meteorologiniai balionai ir yra sutrikdoma oro uostų veikla, Seimo opozicija žada pateikti Vyriausybei siūlymus, kaip užkardyti tokius incidentus.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

4

Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Seimo opozicinės frakcijos kitą savaitę dėl gilėjančios meteorologinių oro balionų krizės susitiks su ekspertais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitos savaitės pradžioje trys opozicinės frakcijos (TS-LKD, liberalai ir „Vardan Lietuvos“) suburs ekspertus – šaulius, Lietuvos karius savanorius, turinčius patirties Ukrainoje kovojant su tokiomis ir panašiomis grėsmėmis – ir pateiks konkrečius pasiūlymus Vyriausybei, kaip kovoti su A. Lukašenkos režimo meteorologiniais balionais, kurie paralyžiuoja Vilniaus oro uostą“, – šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė L. Kasčiūnas.

Jam antrina ir Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, akcentuodama, jog būtina kuo skubiau imtis priemonių šiai krizei spręsti. 

„Opozicijoje vakar vakare sutarėme, kad kartu su gynybą ir saugumą praktiškai išmanančiais ekspertais susitiksime artimiausiomis dienomis. Svarstėme tai daryti šiandien, tačiau visų pirma turime pamatyti sprendimo galią turinčių politikų žingsnius. Siūlysime alternatyvas, jeigu tie žingsniai vėl bus apie „sutapimus“, „neskubėjimą“, – rašoma parlamentarės įraše „Facebook“.

Tiesa, dėl besikartojančių incidentų liberalė negaili kritikos dabartinei premjerei Ingai Ruginienei.

Jos teigimu, sekmadienį ministrei pirmininkei pranešus apie pirmadienį šaukiamą Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdį, V. Čmilytė-Nielsen sako, kad tą daryti reikia nedelsiant.

„I. Ruginienės reakcija tik išsimiegojus ryte, ne tada, kai uždaromi oro uostai, ir ne gyvai sukvietus žurnalistus, o mėginant siųst raminančią žinutę socialinėje erdvėje, sukelia priešingą reakciją. Ir kaip nematyti poreikio aukščiausio lygio susitikimą kviesti šiandien, o ne laukti rytojaus?“ – retoriškai klausė V. Čmilytė-Nielsen.

„Pasienio kontrolės punkto uždarymas – atidarymas kas kelias valandas parodo blaškymąsi. Jau po antro incidento siena turėjo likti uždaryta. Lukašenkos režimas reaguoja tik kai mato nuoseklumą, o ne tikėjimą „gera valia“, – pridūrė ji.

Kaip skelbta, šeštadienio vakarą jau trečią kartą šią savaitę buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.

Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.

Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.

Nuomonė
Nuomonė
2025-10-26 09:26
Dabar skrenda balionai ir nieko negali padaryti
Tai kas bus, kai pradės skristi raketos
Ogi nieko išskyrus tai, kad jei nespėsime pasitraukti, mirsime
Bet apie tai nekalbama, piešiama šviesi ir ideali gynyba, kurios nėra
Deja . . .
O aukštas ir kvailas pabrukęs uodegą, kaip visada, kaip ir šiuos penkerius metus
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
