Į kavą pilate pieną? Turime jums žinių

Polifenoliai ne tik mažina oksidacinį stresą, bet ir gali padėti pagerinti žarnyno sveikatą ir sumažinti lėtinių ligų, tokių kaip širdies ligos ir kai kurios vėžio rūšys, riziką.
Ir nors tyrimų apie polifenolius yra nedaug, naujas tyrimas padeda mokslininkams geriau suprasti šių medžiagų poveikį uždegimui. Ir, kas įdomiausia, jie nustatė, kad paprasčiausias pieno įpylimas į kavą gali padėti kovoti su uždegimu, rašo healthline.com.
Kavos su pienu poveikis
Kopenhagos universiteto (Danija) Maisto mokslo departamento tyrėjai siekė išsiaiškinti, kas nutinka, kai polifenoliai sujungiami su maiste esančiais baltymais.
Jie patikrino, ar šios molekulės gali susijungti kavoje su pienu. Kavos pupelės yra turtingos polifenolių, o piene yra baltymų. Rezultatai buvo daug žadantys – molekulės iš tiesų susijungė.
Tyrimas, paskelbtas žurnale „Journal of Agricultural and Food Chemistry“, nagrinėjo, kaip imuninės ląstelės reagavo, kai buvo paveiktos polifenolių ir aminorūgščių derinio.
Paaiškėjo, kad ląstelės, paveiktos abiejų šių medžiagų, buvo dvigubai efektyvesnės kovojant su uždegimu nei tos, kurios buvo paveiktos tik polifenoliais.
Mokslininkai spėja, kad tokia reakcija gali vykti ir tada, kai baltymų turintis maistas derinamas su vaisiais ar daržovėmis. Vis tik tam išsiaiškinti reikės atlikti tolesnius tyrimus.
„Kai polifenoliai sujungiami su aminorūgštimis, natūralu manyti, kad jų savybės pasikeičia. Maisto produktuose tai gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas poveikis – priklauso nuo polifenolio tipo, koncentracijos ir nuo to, kokiame produkte vyksta ši reakcija“, – sakė tyrimo vadovė Marianne Nissen Lund iš Kopenhagos universiteto Maisto mokslo departamento.
Pavyzdžiui, mėsos produktuose kai kurie polifenoliai gali pagerinti funkcines savybes, tačiau tik tada, kai jie dozuojami tinkamai. Kai kurie polifenoliai gali sukelti spalvos pakitimus ar drumstumo susidarymą, pavyzdžiui, aliejuje, pridūrė mokslininkė.
„Kai polifenoliai sujungiami su aminorūgštimis, jie gali padidinti polifenolių biologinį prieinamumą ir skatinti priešuždegiminių junginių išsiskyrimą, o tai savo ruožtu gali pagerinti sveikatos rodiklius“, – teigė dr. Adilas Mawboolas, mitybos ir medžiagų apykaitos ligų specialistas iš Allama Iqbal medicinos koledžo Pakistane.
Kiti polifenolių šaltiniai
Atsižvelgiant į daugybę polifenolių sveikatai naudingų savybių, maisto pramonė ir mokslininkai dirba siekdami nustatyti tinkamą jų kiekį optimaliam maisto produktų poveikiui.
„Kadangi žmonės neįsisavina labai daug polifenolių, mokslininkai bando išsiaiškinti, kaip juos sujungti su baltymais, kad pagerėtų jų įsisavinimas organizme. Šis metodas taip pat gali sustiprinti polifenolių priešuždegiminį poveikį“, – paaiškino M. Nissen Lund.
Vis tik ne tik kava su pienu yra puikus šių medžiagų šaltinis. Kiti polifenolių šaltiniai yra uogos (braškės, mėlynės, avietės), žalioji arbata, granatai, obuoliai, riešutai (migdolai, graikiniai riešutai), ypač tyras alyvuogių aliejus.
Mokslininkai pabrėžia, kad mityba, turtinga polifenoliais, yra naudinga bendrai sveikatai, todėl į savo racioną verta įtraukti saikingą kiekį kavos su pienu ir minėtų produktų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!