Štai kiek puodelių kavos galima išgerti per dieną: įsidėmėkite visam laikui

„Kava – vienas populiariausių gėrimų, kuriuo kasdien mėgaujasi dažnas pirkėjas. Europos kavos federacijos duomenimis, Lietuvoje kavą tautiečiai daugiausiai perka parduotuvėse ir ruošia ją namuose.
Pasirodo, kad parduotuvėse jos įsigyjame daugiau nei italai, o kavinėse išgeriama tik kiek daugiau nei dešimtadalis šalyje suvartojamos kavos.
Espreso kava „stipri“ ne dėl kofeino
Kava yra vienas populiariausių gėrimų pasaulyje – ne tik dėl skoninių savybių ir aromato, bet ir dėl jos sudėtyje esančios medžiagos – kofeino. Jis stimuliuoja centrinę nervų sistemą, gali padėti sumažinti nuovargį ir padidinti energiją bei laimės hormonu vadinamo dopamino kiekį smegenyse.
Pasak minėto prekybos tinklo subalansuotos mitybos partnerės, dietistės Vaidos Kurpienės, kavoje taip pat gausu ir kitos žmogaus organizmui, o ypač jo mikrobiotai, reikalingos medžiagos – polifenolių.
Dietistė pasakoja, kad tai yra natūralūs augalinės kilmės junginiai, kurie atlieka apsauginę funkciją tiek augaluose, tiek žmogaus organizme – jie turi antioksidacinių, priešuždegiminių ir antibakterinių savybių. Polifenoliai gali padėti pagerinti mikrobiotos įvairovę, skatindami „gerųjų“ bakterijų augimą ir slopinti patogeninius mikroorganizmus.
Kai kurie polifenoliai veikia panašiai kaip prebiotinės skaidulos – tampa maistu žarnyno bakterijoms. O šios ne tik maitinasi polifenoliais, bet ir padeda juos įsisavinti žmogaus organizmui, paversdamos biologiškai aktyviomis formomis.
„Kava turi labai daug polifenolių ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl ji iš tiesų gali būti naudinga, jeigu vartojama saikingai. Polifenoliai veikia kaip antiuždegiminiai junginiai, turi įtakos medžiagų apykaitai, padeda reguliuoti cholesterolį, gali būti naudingi net ir nutukimo ar širdies ligų prevencijai.
Įdomu, kad daugiausia jų yra esprese. Žmonėms dažnai atrodo, kad espresas yra „stiprus“ kavos gėrimas dėl kofeino, bet iš tiesų ten jo yra mažiausiai, o daugiausia – eterinių aliejų, kuriuose ir gausu polifenolių“, – paaiškina V. Kurpienė.
Kaip nesunaikinti polifenolių kavoje?
Dietistė pabrėžia, kad norint išsaugoti polifenolius gaminant kavą, labai svarbu ją užplikyti ne verdančiu, bet apie 90–95 laipsnių temperatūros vandeniu.
Profesionalūs kavos gaminimo aparatai vandenį kaitina būtent iki tokios temperatūros, o užplikant kavą tiesiog puodelyje, pagelbės arbatiniai su termostatu arba lašelis kantrybės – užvirus vandeniui verčiau palaukite kelias minutes ir tik tada plikykite kavą.
Dar vienas svarbus aspektas – skrudinimo lygis. Reikėtų rinktis mažai ar vidutiniškai paskrudintų pupelių kavą.
Kiek puodelių kavos per dieną rekomenduojama išgerti?
Minėto prekybos tinklo subalansuotos mitybos partnerė V. Kurpienė dalijasi, kad saikingai vartojama kava gali ne tik pažadinti ryte. Joje esantis kofeinas gali padėti pagerinti ištvermę fizinio krūvio metu, o reguliarus kavos vartojimas gali būti siejamas ir su mažesniu kūno riebalų kiekiu.
Be to, tie, kurie kasdien išgeria 1–2 puodelius kavos, anot pašnekovės, 17 proc. dažniau pasiekia rekomenduojamą fizinio aktyvumo lygį. Teigiama, kad kava taip pat gali prisidėti ir prie emocinės sveikatos – sumažinti depresijos riziką.
„Vis dėlto svarbu prisiminti, kad greta visų vardijamų kavos naudų, svarbiausias žodis – saikas. Kai kofeino suvartojama per daug, jo poveikis tampa priešingu – kelia nerimą, gali slopinti, sukelti mieguistumą. Todėl per dieną rekomenduojama išgerti du puodelius kavos, ne didesnius nei 250 ml.
Apskritai kava skirtingai veikia žmones – tai labai individualu. Vienam užteks puodelio, kitam reikės dviejų, tačiau aštuoni puodeliai kavos per dieną su sveikata nesuderinami niekam“, – kalba V. Kurpienė.
Geriausias laikas gerti kavą
Pasak dietistės, tikintis gauti iš kavos naudos sveikatai, ją reikėtų gerti nesaldintą, mat cukrus skatina uždegiminius procesus organizme, o kavą su pienu ji rekomenduoja gerti pirmoje dienos pusėje – su sąlyga, kad baltymus valgote nuo pietų.
„Pienas neutralizuoja skrandžio rūgštį, todėl vėliau valgomas maistas tampa prasčiau virškinamas. Žmonėms, turintiems rėmens problemų, kavos su pienu gerti nerekomenduoju – iš pradžių atrodo, kad tokia kava yra draugiškesnė skrandžiui, tačiau po valandos neutralizuota rūgštis sukyla ir smogia rikošetu.
Todėl, jeigu turite problemų su rėmeniu, geriausia rinktis mažą espreso ir juo pasimėgauti ne tuščiu skrandžiu, bet po maisto“, – pasakoja minėto prekybos tinklo subalansuotos mitybos partnerė.
Ji primena kavą gerti tik iki trečios valandos popiet – net jeigu atrodo, kad iki miego dar toli, vėliau vartojama kava gali sutrumpinti gilaus miego fazes ir pabloginti poilsį.
