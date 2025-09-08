Atskleidė, kaip gerti kavą, kad numestumėte svorio: ragina išbandyti

Kofeino turintis gėrimas iš tiesų laikomas pagalbine priemone lieknėjant, tačiau reikia žinoti keletą gudrybių.
Dauguma žmonių rytą pradeda nuo puodelio kavos ir tai nenuostabu, nes šis gėrimas laikomas stipriausiu stimuliatoriumi ir padeda pradėti dieną kupiną žvalumo ir energijos. Taip pat sakoma, kad kava padeda numesti svorio, ir kai kurie tyrimai tai patvirtina.
Už svorio metimą atsakinga pagrindinė veiklioji medžiaga kofeinas, kuris stimuliuoja medžiagų apykaitą ir taip didina riebalų deginimą. Kofeinas taip pat gali 3-11 proc. padidinti medžiagų apykaitą ramybės būsenoje, todėl organizmas gali sudeginti daugiau kalorijų.
Pasak „Augsburger Allgemeine“, kofeinas taip pat gali skatinti riebalų rūgščių išsiskyrimą iš riebalinio audinio.
Tačiau ne visa kava yra vienoda – norint iš tiesų numesti svorio su kofeinu, svarbu laikytis keleto taisyklių, kurios padės maksimaliai padidinti efektą.
Pasirinkite tinkamą laiką
Viskas priklauso nuo to, kada tiksliai vartosite gėrimą su kofeinu – o geriausia tai daryti prieš treniruotę.
Kavos gėrimas prieš fizinę veiklą gali pagerinti sportinį našumą ir padėti sudeginti daugiau kalorijų.
Gerkite kavą be priedų
Kai kurie žmonės geria kavą su pienu, grietinėle ar cukrumi ir tai tikrai neturi teigiamo poveikio svorio metimui.
Priešingai, galite priaugti dar daugiau, ypač jei mėgstate gerti kavą su cukrumi.
Norėdami numesti svorio, būtinai turėtumėte gerti tik juodą kavą, be jokių priedų.
Kavą derinkite su subalansuota mityba
Turėtumėte stebėti savo energijos balansą, nes norint numesti svorio svarbu sudeginti daugiau kalorijų, nei jų suvartojate.
Viena kava nepadės atsikratyti papildomų kilogramų, tačiau derinant ją su subalansuota mityba ir fiziniais pratimais, kava lengvai turės didžiausią poveikį lieknėjimui.
Tačiau lieka atviras klausimas, ar toks kofeino poveikis išliks ilgą laiką.
Remiantis senesniu Tiubingeno universiteto tyrimu, gali būti, kad žmonėms gali išsivystyti tolerancija kofeino poveikiui.
Todėl kavos poveikis svorio mažėjimui ilgainiui sumažėja ir nebeturi pageidaujamo poveikio.
Taip pat ne kartą buvo teigiama, kad kavos pagalba galima atsikratyti pilvo riebalų, tačiau tai dar nėra įrodyta moksliniais tyrimais.
Vis dėlto persistengti su kava neverta – suaugusiam žmogui optimalu maždaug trys-keturi puodeliai per dieną.
