Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atskleidė, kaip gerti kavą, kad numestumėte svorio: ragina išbandyti

2025-09-08 14:20 / šaltinis: valstietis.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: valstietis.lt aut.
2025-09-08 14:20

Rytinė kava gali ne tik pažadinti, bet ir padėti atsikratyti papildomų kilogramų.

Kava (nuotr. shutterstock.com)

Rytinė kava gali ne tik pažadinti, bet ir padėti atsikratyti papildomų kilogramų.

REKLAMA
1

Kofeino turintis gėrimas iš tiesų laikomas pagalbine priemone lieknėjant, tačiau reikia žinoti keletą gudrybių.

Dauguma žmonių rytą pradeda nuo puodelio kavos ir tai nenuostabu, nes šis gėrimas laikomas stipriausiu stimuliatoriumi ir padeda pradėti dieną kupiną žvalumo ir energijos. Taip pat sakoma, kad kava padeda numesti svorio, ir kai kurie tyrimai tai patvirtina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už svorio metimą atsakinga pagrindinė veiklioji medžiaga kofeinas, kuris stimuliuoja medžiagų apykaitą ir taip didina riebalų deginimą. Kofeinas taip pat gali 3-11 proc. padidinti medžiagų apykaitą ramybės būsenoje, todėl organizmas gali sudeginti daugiau kalorijų.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak „Augsburger Allgemeine“, kofeinas taip pat gali skatinti riebalų rūgščių išsiskyrimą iš riebalinio audinio. 

REKLAMA

Tačiau ne visa kava yra vienoda – norint iš tiesų numesti svorio su kofeinu, svarbu laikytis keleto taisyklių, kurios padės maksimaliai padidinti efektą.

Pasirinkite tinkamą laiką

Viskas priklauso nuo to, kada tiksliai vartosite gėrimą su kofeinu – o geriausia tai daryti prieš treniruotę.

Kavos gėrimas prieš fizinę veiklą gali pagerinti sportinį našumą ir padėti sudeginti daugiau kalorijų.

REKLAMA
REKLAMA

Gerkite kavą be priedų

Kai kurie žmonės geria kavą su pienu, grietinėle ar cukrumi ir tai tikrai neturi teigiamo poveikio svorio metimui.

Priešingai, galite priaugti dar daugiau, ypač jei mėgstate gerti kavą su cukrumi.

Norėdami numesti svorio, būtinai turėtumėte gerti tik juodą kavą, be jokių priedų.

Kavą derinkite su subalansuota mityba

Turėtumėte stebėti savo energijos balansą, nes norint numesti svorio svarbu sudeginti daugiau kalorijų, nei jų suvartojate.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Viena kava nepadės atsikratyti papildomų kilogramų, tačiau derinant ją su subalansuota mityba ir fiziniais pratimais, kava lengvai turės didžiausią poveikį lieknėjimui.

Tačiau lieka atviras klausimas, ar toks kofeino poveikis išliks ilgą laiką.

Remiantis senesniu Tiubingeno universiteto tyrimu, gali būti, kad žmonėms gali išsivystyti tolerancija kofeino poveikiui.

REKLAMA

Todėl kavos poveikis svorio mažėjimui ilgainiui sumažėja ir nebeturi pageidaujamo poveikio.

Taip pat ne kartą buvo teigiama, kad kavos pagalba galima atsikratyti pilvo riebalų, tačiau tai dar nėra įrodyta moksliniais tyrimais.

Vis dėlto persistengti su kava neverta – suaugusiam žmogui optimalu maždaug trys-keturi puodeliai per dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų