  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išgirdę, kaip Serena Williams numetė svorio, gerbėjai įsiuto: „Pasiuntei siaubingą žinutę“

2025-08-28 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 15:25

43-ejų teniso legenda Serena Williams socialiniuose tinkluose pademonstravo ryškų kūno pokytį – buvusi sportininkė atvirai prabilo apie svorio mažinimo vaistus, padėjusius jai atsikratyti daugiau nei 13 kilogramų. 

Serena Williams pokyčiai (Nuotr. Instagram ir SCANPIX)

43-ejų teniso legenda Serena Williams socialiniuose tinkluose pademonstravo ryškų kūno pokytį – buvusi sportininkė atvirai prabilo apie svorio mažinimo vaistus, padėjusius jai atsikratyti daugiau nei 13 kilogramų. 

Nuotraukos akimirksniu užkūrė diskusijas internete.

Geltonas maudymosi kostiumas ir gerbėjų pagyros

Ketvirtadienį Williams pasidalijo nuotraukų serija, kurioje ji vilki ryškiai geltoną vientisą maudymosi kostiumą.

„Melaninas švelniai geltonas“, – parašė ji „Instagram“ įraše.

Gerbėjai netruko užversti buvusią sportininkę pagyromis: „Atrodai nuostabiai“, – komentavo vienas, „Koks kūnas!“ – pridūrė kitas.

Kova su svoriu po gimdymų

Williams atviravo, kad svorio problema prasidėjo po pirmosios dukters Alexis Olympia gimimo 2017 m.

„Niekada negalėjau pasiekti reikiamo svorio, nesvarbu, ką dariau“, – sakė ji.

Pasak „Page Six“, sportininkė tikino, kad buvo ypač frustracija, nes net intensyvios treniruotės ir sveika mityba nedavė rezultatų.

Situacija kartojosi ir po antrosios dukters Adira River gimimo 2023 m. – pirmomis savaitėmis svoris nukrito, bet vėliau sustojo.

„Pagalvojau: ar kada nors galėsiu grįžti į tą vietą, kur man reikia būti?“ – atviravo ji.

Sprendimas išbandyti GLP-1 vaistus

Nors pati ilgai skeptiškai žiūrėjo į svorio mažinimo preparatus, galiausiai Williams nusprendė išbandyti GLP-1 tipo vaistus. Ji teigė daug tyrusi jų poveikį, privalumus ir trūkumus, o tuomet pradėjo juos vartoti praėjus pusmečiui po gimdymo.

„Naudodama GLP-1 numečiau daugiau nei 31 svarą ir buvau labai patenkinta rezultatais“, – sakė ji.

Kaip pažymi „Page Six“, Williams tikino, kad dabar jaučiasi geriau nei bet kada – ji turi daugiau energijos, sąnarių nebeskauda, o paprasti kasdieniai judesiai tapo daug lengvesni.

„Žinutė, juolab skelbiama sportininkės, yra klaidinanti ir pavojinga visuomenei“, – pareiškė vienas komentatorius.

„Į savo organizmą galite kišti ką tik norite, bet nevadinkite to rūpinimusi sveikata! Kad tokią mintį skleidžia buvusi aukštos klasės sportininkė, kelia didžiulį nerimą“, – toks buvo dar vienas komentaras.

Galybė S. Williams gerbėjų mano, kad sportininkė pasiuntė klaikią žinutę jaunoms moterims, ypač sportininkėms.

Ne dėl išvaizdos, o dėl sveikatos

Sportininkė pabrėžė, kad niekada nejautė spaudimo atrodyti pagal visuomenės standartus. Jos tikslas – sveikata, o ne vien estetika.

„Visada jaučiausi patogiai bet kokio dydžio. Tačiau mano kūnas tiesiog nemėgo manęs su tuo svoriu“, – aiškino ji.

Be to, Williams siekia perduoti pozityvų požiūrį savo dukroms. „Man labai svarbu išmokyti jas pasitikėti savimi bet kokio dydžio“, – kalbėjo teniso legenda, teigia „Page Six“.

