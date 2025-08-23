220 kilogramų svėrusio biržiečio svorio pokyčiai nustebino visus: štai ką darė

Savo istorija apie tai, kaip priėjo prie minties atlikti skrandžio mažinimo operaciją ir kaip jo gyvenimas atrodė iki tol, Ramūnas sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Vienu metu svėrė 220 kilogramų
Pradėjus kalbėtis su Ramūnų apie tai, kaip atrodė jo gyvenimas iki operacijos, vyras prisipažino, kad daugiausiai per gyvenimą yra svėręs 220 kilogramų.
Visgi, Ramūnas pernelyg nedramatizavo ir pasakojo, kad tuo metu jis jautėsi gana neblogai ir sveikatos rodikliai buvo normos ribose.
„Kol svėriau iki 200 kilogramų, visada galvojau, kad jaučiausi gerai ir buvau pakankamai energingas“, – atskleidė Ramūnas.
Vis tik, jau vėliau jis prisipažino, kad perkopus 200 kilogramų ribą prasidėjo neįprasti dalykai. Svoris pradėjo stipriai trukdyti jo kasdieniniam gyvenimui.
Pasak Ramūno, pailsėti taip, kaip anksčiau, jau nebepavykdavo, o ir į lauką eiti jam jau nebesinorėjo.
„Visgi, žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, problemų buvo. Aš pastebėjau, kad visada jausdavausi neišsimiegojęs, nepailsėjęs. Atrodydavo, kad nesvarbu, kiek aš miegosiu per parą, vis tiek jausiuosi toks pats nepailsėjęs.
Ir iš tiesų, kai pasiekiau tokį svorį, jis man vėliau pradėjo stipriai trukdyti. Pradėjo skaudėti kojas, aš jau nebenorėjau eiti vaikščioti, nes atrodė, kad nors jėgos yra, vis tik ištvermės nebeliko“, – pasakojo jis.
Anot pašnekovo, taip pat jis ėmė pastebėti savo kasdieninius įpročius – pirmoje vietoje, kad ir kokie planai bebūtų, jis prioretizuodavo maistą.
„Atrodydavo, kad kai važiuodavau į parduotuvę, norėdavau kažkur arčiau prie jos sustoti, o kai važiuodavau į Vilnių, iškart kartu pagalvodavau apie tai, kur aš pietausiu dieną“, – prisipažino pašnekovas.
Bandė koreguoti mitybą
Biržiečio Ramūno pasiteiravus, ar iki skrandžio mažinimo operacijos jis buvo bandęs kitus svorio metimo būdus, jis tikino, kad taip. Pasak jo, tam tikru momentu jis buvo susigriebęs ir nuvyko pas Vilniuje esančią dietologę pagalbos.
„Iš tiesų, tą antsvorį pastebėjau aš jau anksčiau, dėl to lankiausi pas dietologę Vilniuje. Ji buvo man sustačiusi mitybą, bet, deja, mano gyvenimas tam maitinimosi režimui netiko.
Turėjau laikytis numatytų valgymo valandų ir valgyti tik paskirtą maistą, o aš tam neturėdavau laiko“, – prisipažino jis.
Ramūnas pridėjo, kad jis mėnesį laiko laikėsi tokio mitybos plano, jam pavyko numesti apie 10 kilogramų.
Visgi, kadangi vėliau šį planą jis nutraukė, svoris ne tik sugrįžo, tačiau taip pat ataugo dar didesnis nei anksčiau.
„Dėl to nusprendžiau, kad galbūt reiktų susimažinti skrandį. Aš apie tai svarsčiau dar tada, kai svėriau 170 kilogramų...
Atsimenu, kad tą dieną, kai nusprendžiau, buvau nuvykęs pas draugą ūkininką, pamačiau pas jį svarstykles ir nusprendžiau, kad reikia pasisverti.
Kai pasižiūrėjau, ką jos parodė, ir pamačiau 220 kilogramų, tai sprendimą priėmiau labai greitai“, – šyptelėjo jis.
Niekada nepamirš gydytojo žodžių
Pasiteiravus Ramūno, ar anksčiau jis buvo girdėjęs apie skrandžio mažinimo procedūras, jis patvirtino, kad taip.
Pašnekovas pasakojo, kad vienas iš jo pažįstamų jau buvo pasidaręs šią operaciją, tad Ramūnas su juo pasikalbėjo.
„Aš turėjau jo [savo pažįstamo] rekomendaciją nuvykti pas profesorių, kuris ir jam atliko procedūrą. Tad mes su profesoriumi pasiskyrėme laiką ir jis man labai žemiškai viską paaiškino.
Jis man sakė: „dabar eini, viskas tvarkoje, bet ateis diena, kai nugriūsi. Kas tada tave pakels? Greičiausiai niekas nepakels tokio svorio“, – giliai į širdį įsmigusiais žodžiais pasidalijo Ramūnas.
Pašnekovas atskleidė, kad tuo metu jis stovėjo kryžkelėje – galėjo pasirinkti keisti savo mitybą arba atlikti operaciją.
Anot jo, profesorius paminėjo tai, kad keičiant mitybą reiktų plano laikytis iki gyvenimo galo, o toks variantas jam netiko.
„Aš pirmąjį variantą, keisti mitybą, jau buvau mėginęs, tad nusprendžiau eiti iškart prie antro varianto“, – atskleidė jis.
Dabar sveria 107 kilogramus
Ramūnas pasakojo, kad operacija jam buvo atlikta dar 2018 metais. Pasak jo, gydytojas ketino ją skirti iškart, tačiau dėl artėjančių švenčių ji buvo nukelta.
„Man profesorius greitai būtų paskyręs operaciją, tačiau artėjo šventės – Kalėdos, Nauji metai – dėl to profesorius leido man normaliai pavalgyti ir sausio 3 dieną, po visų švenčių, jis man atliko operaciją.
Po to visą mėnesį turėjau laikytis tam tikrų mitybos žingsnių. Pirmą savaitę gėriau tik vandenį ir arbatą, kitą savaitę jau sultinį, trečią savaitę perėjau prie košių, o ketvirtą savaitę grįžau prie normalaus maisto.
Per tą mėnesį aš maisto nepasigedau, nebeturėjau alkio jausmo ir noro valgyti. Man užtat sėkmingai krito svoris, per pirmą mėnesį atsikračiau beveik 30 kilogramų.
Jaučiau, kad man stipriai palengvėjo, išnyko mieguistumas, organizmas pailsėdavo gavęs vos 5–6 valandas miego. Jausdavausi pilnas energijos. Kuo labiau krito svoris – tuo geriau jaučiausi“, – dalijosi Ramūnas.
Dabar nuo pašnekovo operacijos prabėgo jau septyneri metai. Ramūnas atskleidė, kad šiuo metu sveria 107 kilogramus.
Pasiteiravus, kaip jis maitinasi, Ramūnas ėmė juoktis – jo mityba visai nepavyzdinga. Pasak jo, per daug laiko valgyti jis neturi, tačiau per dieną skiria valandą pasistiprinimui.
„Iš tiesų, po operacijos turiu valandą laiko skirti valgymui. Pasirinkau vieną kartą per valandą valgyti po visų darbų. Aš tada prisėdu, ramiai pavalgau. O valgau tai, ką akys mato, ko noriu, nesilaikau režimo.
Kalbant apie užkandžiavimą, dabar visai to nebedarau. Aišku, prie kavos saldainį kartais suvalgau“, – šyptelėjo jis.
Pasak Ramūno, labiausiai džiugina jo sveikata, nes tokių gerų rodiklių jis jau seniai nebuvo matęs.
„Kalbant apie sveikatą, tai tuos sveikatos parametrus, kuriuos turėjau prieš 20 metų, tokius turiu ir dabar – viskas idealu“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!