Rytais gerkite šį gėrimą: riebalai degs savaime

Ingredientai, sudarantys šį gėrimą – šviežias imbieras, citrinos sultys, obuolių actas, cinamonas ir aitrieji pipirai. Privalumas tas, kad galite pasigaminti daugiau gėrimo ir laikyti jį šaldytuve savaitę laiko, tad jo nereikės gamintis kiekvieną rytą.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Patariama šį gėrimą gerti prieš pusryčius ir po lengvos mankštos – šis gėrimas suteikia energijos, mažina pilvo pūtimą, degina riebalus, be to, padeda stiprinti imunitetą, tad nauda – didžiulė, rašo twospoons.ca.
Pasigaminkite šį gėrimą
Įsidėmėkite, kad šis medžiagų apykaitą greitinantis ir riebalus deginantis gėrimas turi per naktį pastovėti šaldytuve prieš jį geriant, tad pasigaminkite jį iš vakaro.
Į stiklainį ar kitą stiklinį indą įdėkite supjaustytą imbierą. Tada įdėkite cinamono lazdelę ir užpilkite vandeniu. Tai bus riebalus deginančio gėrimo pagrindas, kurį kiekvieną rytą reikės praturtinti keliais ingredientais.
Be to, laikui bėgant, imbieras ir cinamonas vandeniui suteiks vis geresnį skonį. Jei savaitės bėgyje baigsis šis pasigamintas gėrimas, ant ingredientų galite dar kartą užpilti vandens ir palikti šaldytuve.
Išaušus rytui, į stiklinę išspauskite citrinos sulčių, įpilkite obuolių acto ir įberkite žiupsnelį aitriųjų pipirų dribsnių. Šiuos ingredientus užpilkite vandeniu su imbieru ir cinamonu – jei skonis bus per stiprus, galite įpilti daugiau vandens.
Šį gėrimą gaminkitės kas rytą ir išgerkite prieš pusryčius. Jei kyla klausimų, ar šis gėrimas veiksmingas, štai, kuo naudingi jį sudarantys ingredientai.
Šviežiai spaustose citrinų sultyse yra vitamino C, kuris gerina virškinimą, taip pat jose gausu antioksidantų.
Obuolių actas yra natūralus produktas, kuris naudingas odai, žarnyno sveikatai. Be to, teigiama, kad jis veikia kaip riebalus deginantis ir apetitą malšinantis produktas, padedantis deginti riebalus.
Imbieras vertinamas jau daugybę metų dėl savo priešuždegiminių, skausmą mažinančių ir cukraus kiekį kraujyje reguliuojančių savybių. Be viso to, imbieras padeda mažinti cholesterolio kiekį, turi antibakterinių savybių ir aktyvių ingredientų, deginančių riebalus.
Cinamone yra didelis kiekis antioksidantų, jis pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, o neseniai atlikti tyrimai rodo, kad jis padeda kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje.
Paskutinis ingredientas – aitrieji pipirai – ne tik suteikia gėrimui įdomų poskonį, bet ir pasižymi medžiagų apykaitą greitinančiomis savybėmis.
