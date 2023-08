Klaipėdietis per du mėnesius numetė 16 kg: atskleidė, kaip pavyko

Klaipėdietis Kęstutis Grubliauskas pasakoja, kad svorį yra metęs du kartus – šiuo metu ir tada, kai ėjo į dukros vestuves. Tą kartą jis pasakoja, kad per du mėnesius jam pavyko numesti net 16 kilogramų.

„Pasimatavau kostiumą, į jį nebeįlindau ir pasidarė paprasčiausiai gėda. Pažadėjau dukrai, o dar ir kaimynės gražios namuose buvo, kad numesiu svorio. Išėjo viešas įsipareigojimas, kurį jau teko nori ar ne, įvykdyti“, – nusišypso.

Kęstučio svorio metimo metodas

Paklaustas, kaip tą kartą pavyko jam sulieknėti, Kęstutis pasakoja turintis vieną paprastą metodą – jokių dietų, tačiau į sąsiuvinį jis griežtai kiekviena dieną rašosi kalorijas, kiek ir ko suvalgė:

„Savaitę sąžiningai viską rašiau, ką suvalgau, o vakarais žmona paskaičiuodavo kalorijas. Buvo taip, kad matant tokį kalorijų kiekį, būtų buvę galima visą kaimą pamaitinti.

Būnant namuose mesti svorį buvo sudėtingiau, kadangi skanus, naminis žmonos maistas, norisi visko paragauti, o išvykus į darbo komandiruotę buvo viskas kur kas paprasčiau.

Žinoma, nesilaikiau jokių dietų, valgiau viską, kaip ir visada, tačiau sumažinau užkandžius, kurių taip visada norisi vairuojant ir atsisakiau skanumynų prie kavos.“

Klaipėdietis sako, kad išvykus į darbo keliones, dažniausiai jis valgo pusfabrikačius, ant kurių neretai būna tiksliai nurodytas tikslus kalorijų skaičius, todėl sekti, kiek ir ko Kęstutis suvalgo būna paprasčiau. Vyras teigia, kad ir toliau valgė viską, ką ir anksčiau, tiesiog sumažino porcijas.

„Stengiausi neviršyti 1200-1300 kalorijų per dieną. Nemeluosiu, pirmos dvi savaitės buvo kančia. Tačiau tada, kai norėdavau valgyti, gerdavau vandenį. Tą daryti man parekomendavo dukra. Jeigu nebesinori gerti, vadinasi, nenori ir valgyti. Tad pirmosios savaitės buvo sudėtingesnės, o vėliau persilaužiau“, – atvirauja.

Laikantis tokio režimo, skaičiuojant kalorijas ir rašantis, kiek ir ko suvalgoma, Kęstutis per du mėnesiu įvykdė savo pažadą – numetė svorio. Grįžęs iš komandiruotės jis taip pat pasirodė pas gydytoją, pasitikrinti, ar viskas gerai:

„Gydytojas sakė, kad viskas idealu, tačiau pabrėžė, kad per du mėnesius netekti tiek daug svorio – nesveika. Tačiau pridūrė, kad nėra sunku. Sakė jis man, kad ateičiau po metų ir jeigu išliksiu vėl toks pat lieknas, tuomet šis mane pasveikins (nusijuokia). Taip man pavyko nuo 116 kilogramų numesti 16 ir sverti apie 100 kilogramų. Aišku, per metus vėl priaugau, toks skaičius negrįžo.“

Svarbiausia – tikslas

Pasakodamas, kaip jam pavyko numesti svorio vos per du mėnesius, pašnekovas pabrėžia, kad dirbant tolimųjų reisų vairuotojo darbą yra sunku laikytis įvairiausių dietų, todėl reikia imtis kitų metodų, kurie taip pat puikiai veikia:

„Mažini normas ir skaičiuoji kalorijas. Suvalgei kotletą ir rašai, kiek kalorijų jis tau atsiėjo. Vakare susiskaičiuoji jas, jeigu matai, kad per daug – mažini.“

Be to, kalbėdamas vyras priduria, kad nors svorį galima numesti ir be dietų, tačiau yra svarbiausia žinoti, kokiu tikslu ir kam to siekiama.

„Įsipareigojimas prieš mielą kaimynę, trukdantis svoris gyventi ir atlikti vyrišką vedybinę pareigą, liga. Jei šie dalykai neslegia, tai vadovaukitės Tado Blindo žodžiais – „geriau vieną dieną karaliauti, negu visą amžių vergauti“ ir valgykite“, – nusišypso Kęstutis.

„Įlindęs“ į kostiumą, su kuriuo ėjo į dukros vestuves, šiuo metu klaipėdietis ir vėl prisižiūri svorio. Būdamas komandiruotėje per 8 savaites jis sugebėjo numesti 6 kilogramus. Beje, vyras sako, kad svarbu ne tik sureguliuoti maisto porcijas, bet ir pajudėti, ypač sėdimą darbą.

Toks maisto ir kalorijų rašymas padeda ne tik sekti svorį, bet ir sužinoti, kiek kainuoja maisto krepšelis visai savaitei. „Tam, ką dažniausiai valgo vairuotojai komandiruotėse, pilnai pakanka apie 22 eurų savaitei“, – priduria.