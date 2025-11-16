„Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Dangė apie sujaudinusį skambutį ir neišnaudotas progas: „Visko pati atsisakiau“

Gimtadienio proga D. Miniauskaitė kalbėjosi su naujienų portalu tv3.lt – apie dabartines nuotaikas moters kasdienybėje, sentimentus keliantį projektą su „Kelias į žvaigždes“ dalyviais bei savo du gražiausius kūrinius – sūnus.
Atskleidė, kokią dovaną mėgsta labiausiai
Kaip pasakojo Dangė, prieš keletą metų, minėdama 40-ąjį jubiliejų, ji tai darė trankiai – su šokiais ir dainomis. Tačiau įprastai moteris nėra linkusi sureikšminti šios šventės ar kelti grandiozinių balių. Tokių planų ji neturi ir šiemet.
„Kadangi tai nebus jubiliejus, manau, kad tą dieną kažkur jaukiai pasėdime kartu su artimaisiais. Ta diena būna tokia jautri, kad man net kažkaip palengvėja, kai ji pasibaigia. Bet, be abejo, labai malonu, kai kiti prisimena, pasveikina, apkabina ir dovanoja gėles – jas dievinu. Kartais net juokauju, kad man nereikia torto – tik rožių. Žinoma, svarbiausias dalykas, kurį vertinu – laikas ir dėmesys iš brangių žmonių“, – teigė ji.
Moteris pasidžiaugė, kad šiųmetės nuotaikos prieš gimtadienį yra puikios – netgi pakilios. Tiesa, nors netrūko ir iššūkių, į juos Dangė žiūri kaip į gyvenimo pamokas.
„Jaučiuosi puikiai – veikli, energinga, mylima, mylinti, brandi, žinanti, ko nori ir nenori iš gyvenimo, pilna gražiausių kūrybinių idėjų ir minčių, gerbiama, vertinama, dėkinga ir laiminga! Šie metai man buvo sėkmingi – daug gražių ir gerų įvykių, darbų, projektų. Taip pat ir išbandymų, bet jie tik augina ir dar labiau stiprina žmogų, tad ir juos visada priimu bei dėkoju“, – dalijosi moteris.
Vienas skambutis, sujaudinęs iki širdies gelmių
Metų pabaiga D. Miniauskaitei nusimato išties darbinga – laukia net trys koncertai šalies arenose kartu su „Kelias į žvaigždes. Po 20 metų“ turu. Kalbėdama apie šį projektą, Dangė šypsosi – pasak pašnekovės, šie pasirodymai kelia daug prisiminimų ir spaudžia širdį. Tiesa, mintimis nusikėlusi į realybės šou laikus, atlikėja neslepia kartėlio – tąkart nepasinaudojo tuo, kas jai buvo suteikta.
„2005 metais, kai dalyvavau šiame realybės šou, aš pati palikau projektą. Man buvo tikrai sunku ten išbūti, nors komanda labai stengėsi ir tuo metu darė viską, kad likčiau ir eičiau į priekį. Deja, būdama jaunas žmogus, be patirties ir šiandieninio suvokimo, kokios galimybės man duodamos, kokie platūs keliai atsiveria karjeros atžvilgiu, tuo nepasinaudojau. Visko pati atsisakiau, išėjau“, – prisiminė ji.
Tačiau kai šiemet D. Miniauskaitė sulaukė organizatorių skambučio su pasiūlymu dalyvauti „Kelias į žvaigždes. Po 20 metų“ ture, ji neturėjo jokių abejonių, kad šįkart tokios galimybės nepraleis.
„Kai sulaukiau skambučio, jo pirmieji žodžiai buvo sudainuoti iš mano kūrybos dainos – „Aš atėjau ir išeinu, nes aš esu žmogus.“ Tai mane labai sujaudino. Šią dainą parašiau projekto metu, ji yra labai emociškai svarbi, palietusi daugybės žmonių širdis – žmonės iki šiol kartoja, kad šis kūrinys – ne tik mano vizitinė kortelė, bet ir hitas bei jų mylimiausia daina.
Esu laiminga dėl visko – kas buvo, yra ir kas dar tik laukia. Dar kartą labai dėkoju prodiuseriams bei rengėjams, kurie tuo metu manimi patikėjo, vertino kaip kūrybišką žmogų ir kad šiandien vėl draugaujame – nors ir trumpam, bet taip sentimentaliai ir gražiai“, – pasidžiaugė D. Miniauskaitė.
„Tai tik pradžia“
Pokalbiui pasisukus apie Dangės ryšį su „Kelias į žvaigždes“ dalyviais, moteris teigė, kad visus skiria skirtingi miestai, veiklos, užimtumas, tačiau šis bendras koncertinis turas juos ir vėl sujungė.
„Tikrai žinau, kad matome vieni kitų darbus, pasidžiaugiame vieni kitais. Dabar, suvesti projekto, – dažniau ir apsikabiname. Smagu, kad daugelis koncertuoja, keliauja su muzika ir myli ją. Tas mus visus ir turi vienyti – nepaisant atstumo ar kitų dalykų“, – kalbėjo realybės šou dalyvė.
Žvelgdama į savo muzikinį kelią, Dangė atvira – nors moteris turėjo daug galimybių, potencialo ir pasirinkimo, netrūko ir iššūkių bei įvykių, kurie viską imdavo ir sumaišydavo.
„Vis dėlto viskas vienu ar kitu atveju atveda į gera – esu optimistė. Nieko nesigailiu, stengiuosi visada judėti pirmyn. Jau nuveikiau daug gražių ir prasmingų dalykų, parašiau vertę turinčių kūrinių, būta daug renginių, sutikta nuostabių žmonių. Bet tai tik pradžia. Nenoriu garsiai kalbėti apie savo planus, bet jų tikrai turiu – kasdien ties tuo dirbame. Mano tikslas – atnešti rezultatą, noriu apie tai kalbėti tik per savo realius darbus.
O iš kitos pusės esu tokia laisva menininkė, kūrėja – dėl nieko gyvenime labai nesiplėšau, nelipu per galvas, nepavydžiu, nelenktyniauju, nežiūriu, kas ką turi ar ką padarė. Mėgaujuosi, kuriu, planuoju – ramiai, užtikrintai, savo keliu. Ir viskam savas laikas“, – mintimis dalijosi atlikėja.
Augina du sūnus
Dangė – ne tik atlikėja, bet ir dviejų berniukų mama. Vienam iš jų, vyriausiajam sūnui, pavasarį sukako 17 metų, tad ant nosies – pilnametystė ir savarankiško kelio pradžia. Ar šis etapas nekelia baimės mamai?
„Džiaugiuosi, kad sūnus mokosi ir protingai žiūri, planuoja ateitį. Turi įvairiausių minčių ir dėl studijų, ir dėl norimo darbo, o ką pasirinks – dar matysime. Bet kokiu atveju palaikysime. Jis labai savarankiškas. Vaikai užauga ir kuriasi savo gyvenimus, o aš baimių dėl to neturiu – tik širdyje, kad viskas būtų sėkmingai ir laimingai.
Kaip ir pas visus žmones, taip ir pas mus visko būna – ir gražaus laiko, ir kažkokių nesutarimų. Bet dėl sūnų paauglystės kažkokių labai didelių nusiskundimų ar pykčių neturime. Kai prisimenu savo paauglystę, suprantu, kad buvau gerokai labiau pasiutusi nei mano vaikai. Mama, ačiū už kantrybę“, – juokėsi moteris.
O kokiomis svajonėmis šiuo metu gyvena gimtadienį švenčianti Dangė?
„Man labai norėtųsi, kad pasaulyje niekas nekariautų, žmonės nesirgtų, būtų mažiau pykčio, pavydo, apkalbų. Kad būtų daugiau šviesos, pozityvo, noro džiaugtis, padėti vieni kitiems. Daugiau kurti, statyti, o ne griauti. Nuoširdžiai to visiems linkiu“, – šyptelėjo ji.
