„Kelyje į žvaigždes“ išgarsėjęs Vudis pranešė naujieną

„Galvojau, kad man, kaip solistui, antrą kvėpavimą suteiktų programa su gyvai muziką atliekančia grupe, tuomet – apie akustines dainų versijas, tačiau likimas lėmė taip, kad susitikau su savo grupioku, Arūnu Januškevičiumi, geriau žinomu DaikoJ slapyvardžiu, ir viskas išsisprendė savaime: jis pasiūlė pabandyti remiksuoti jau esančius kūrinius“, – bendradarbiavimo su studijų laikų bičiuliu DaikoJ prisimena Vudis.
DaikoJ: ilgametis prodiuseris, studijavęs muzikos technologijas KTU. Jau daugiau nei 20 metų jis aktyviai kuria, aranžuoja ir remiksuoja muziką, o jo darbų sąraše – bendradarbiavimai su įvairiais atlikėjais bei grupėmis, tarp kurių tokie vardai kaip „Karališka erdvė“ bei JBC.
Tad natūralu, kad naujo skambesio paieškos Vudžio dainoms DaikoJ nebuvo naujiena: „Pabandėme, ir supratome, kad tai mus pačius „veža“ ir mums patinka. Dabar intensyviai ruošiame šokių muzikos programą ir esame užsidegę ją pateikti taip, kad naujai suskambusios gerai pažįstamos dainos skambėtų ne tik naujai, bet ir keltų prisiminimus iš senų laikų“, – pasakoja Arvydas.
Beje, pirmąsias dainų versijas jau išgirdo „Kelio į žvaigždes“ gerbėjai, šią vasarą apsilankę koncerte, vykusiame Palangos koncertų salėje. „Publika nepaprastai palaikė ir net prašė pakartoti, tad mes tikrai kartosime ir būsime dar stipresni, nei Palangoje“, – žada Arvydas Martinėnas-Vudis.
„Šokių muzika man labai patinka, tad džiaugiuosi, kad kartu su DaikoJ populiariausioms mano dainoms suteiksime visiškai naują skambesį ir energetiką, o taip pat klausytojams pristatysime ir visiškai naujų, dar negirdėtų kūrinių, tad programa išties bus ir „šviežia“, ir gal kiek netikėta“, – intriguoja Vudis.
Naujai skambančias dainas išgirsite dar šiais metais „KIŽ“ koncertuose: lapkričio 28 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 5 d. – Šiaulių arenoje, o gruodžio 18 d. – „Žalgirio“ arenoje Kaune.
Na, o dabar kviečiame pasiklausyti ir pasimėgauti nauja dainos „Žodžiai“ versija!
