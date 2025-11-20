 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Žiemiški orai parodys dantis – sniegas jau nuklojo Lietuvą: sinoptikai praneša, kas laukia toliau

2025-11-20 20:02 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-20 20:02

Artimiausią naktį Lietuvoje daug vyraus kur krituliai. Vietomis formuosis plikledis, įspėja sinoptikai.

Artimiausią naktį Lietuvoje daug vyraus kur krituliai. Vietomis formuosis plikledis, įspėja sinoptikai.

0

O štai dar šį vakarą gyventojai dalinasi vaizdais, kad kai kur Lietuvoje sniegas jau padengė žemės paviršių.

„Pagaliau žiema“, – rašo „Facebook“ grupėje „Gamtos reiškiniai“ nuotrauka pasidalinusi Vilniaus rajono gyventoja Nata Ko.

Sniego paklodė užfiksuota ir Mažeikiuose.

Kaip praneša meteo.lt sinoptikai, penktadienio naktį vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Žemiausia temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.

Sniegas Plungėje ir Telšiuose
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sniegas Plungėje ir Telšiuose

Naujausia prognozė: įspėja dėl plikledžio, šals iki -5 laipsnių

Penktadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, krituliai. Pietryčių Lietuvoje kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos.

Šeštadienį vakariniame šalies pakraštyje trumpi, nedideli krituliai. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje 2–4 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.

Sekmadienį vietomis nedideli krituliai. Vėjas naktį pietvakarių, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje 1–4 laipsniai šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 204 cm per parą.

Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Apie orus plačiau kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija. Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

