Lenkai skambina pavojaus varpais: vietomis prisnigti gali iki 20 centimetrų – o kas laukia Lietuvoje?

Kaip praneša naujienų portalas tvn24.pl, dėl Genujos įlankoje besiformuojančios žemo slėgio sistemos, pietrytinėje Lenkijos dalyje prognozuojami dideli krituliai.
Numatoma, kad penktadienį dėl to per 12 valandų gali iškristi net 10-20 centimetrų sniego, o tai gali sudaryti pavojingas sąlygas, todėl gali būti ir keliavimo apribojimų. Taip pat prognozuojama, kad Lenkijos kalnuose gali iškristi ir daugiau nei 30 centimetrų sniego.
Tiesa, teigiama, kad sniegui artėjant prie Lenkijos sienų, pačiuose šalies pakraščiuose nustos snigti, tačiau tikėtina, kad gali iškristi lietus.
Tuo metu šiauriniuose Lenkijos regionuose numatomas lietus. Teigiama, kad centriniuose ir rytiniuose kaimyninės šalies rajonuose oro temperatūra laikysis ties 1-2 laipsniais šilumos, o vakariniuose – 3-4 laipsniai šilumos. O pučiantis šiauriniai ir šiaurės vakariniai vėjai vietomis gali sustiprėti šiaurėje, o gūsiai sieks 40-60 km/h.
Tiesa, prognozės rodo, kad pavojingi orai į Lietuvą ateiti neturėtų.
Penktadienis Lietuvoje bus šiltesnis
Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke praneša, kad nežymaus sniego galime sulaukti ir Lietuvoje, visgi daugiausiai vyraus lietus.
„Penktadienį, lapkričio 21 d. protarpiais krituliai, vėl daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose – naktį vyraus šlapdriba su sniegu, dieną jau daugiausia lietus su viena kita šlapia snaige kris. Naktį ir rytą daug kur plikledis“, – teigia sinoptikė.
Remiantis lenkų orų modeliais, penktadienį, apie 9 val. ryto, prognozuojama, kad beveik visoje Lietuvoje laikysis teigiama oro temperatūra.
Štai vakariniuose šalies rajonuose prognozuojama, kad oro temperatūra laikysis ties 2-5 laipsniais šilumos. Tiesa, kiek šalčiau bus ties Plunge, Rietavu, Šilale, kur termometrų stulpeliai rodys apie 0-1 laipsnį šilumos.
Tuo metu šiauriniuose šalies rajonuose prognozuojama, kad bus apie 1-2 laipsniai šilumos, panaši oro temperatūra laikysis ir viduriniuose šalies rajonuose. Tuo metu pietiniuose šalies rajonuose turėtų būti apie 0-1 laipsnis šilumos.
Kiek šalčiau bus rytiniuose šalies rajonuose, kur laikysis apie 0 laipsnių, o ties pasieniu su Baltarusija termometrų stulpeliai gali rodyti ir neigiamą oro temperatūrą, gali ir lengvai pasnigti.
Gana malonūs orai turėtų išlikti ir penktadienio dieną (apie 14 val.). Štai centriniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose prognozuojama, kad bus apie 2-3 laipsniai šilumos. Kiek vėsiau bus ties pietiniais rajonais – 1-2 laipsniai šilumos, rytiniuose rajonuose numatoma 0-1 laipsnis šilumos. Apie 1 laipsnį šilumos turėtų laikytis šiaurės rytiniuose rajonuose.
Šilčiausia turėtų būti pajūrio miestuose, kur oro temperatūra pakils ir iki 4-6 laipsnių šilumos. Tiesa, kiek šalčiau bus rajonais tarp Gargždų ir Raseinių, kur termometrų stulpeliai rodys apie 0-1 laipsnį šilumos.
Tuo metu penktadienio vakarą (apie 22 val.) prognozuojama, kad rytiniuose šalies rajonuose bus apie -1-1 laipsnį, pietiniuose ir šiaurės rytiniuose šalies rajonuose – 0-1 laipsnį, kiek šilčiau centriniuose šalies rajonuose – 1-2 laipsniai šilumos.
Šiauriniuose šalies rajonuose numatoma 3-4 laipsniai šilumos, o dar šilčiau bus ties pajūriu – 4-5 laipsniai šilumos. Tuo metu šiaurės vakariniuose rajonuose bus apie 1-2 laipsnius šilumos.
Be to, kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai, penktadienio naktį daug kur, dieną vietomis numatomi krituliai, daugiausia nedidelis lietus, šlapdriba. Naktį ir rytą kai kur susidarys plikledis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną daugiausia vakarų, 8–13 m/s, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai 15–20 m/s.
Ketvirtadienio vakarą Lietuvoje gali iškristi sniegas
Šiandien, pasak E. Latvėnaitės, pietinį Baltijos regioną iš pietvakarių pusės pasieks ciklonas Talat.
„Mūsų pajūris ir Lietuva bus gana audringoje jo rytinėje dalyje, atmosferos frontų debesys vėl didesnius kritulius vakariniam pakraštyje dalins“, – feisbuke teigia sinoptikė.
Lenkų orų modeliai rodo, kad ketvirtadienį vakare (apie 20 val.) visoje Lietuvoje laikysis gana panašūs orai.
Štai rytinėje šalies pusėje, ties Vilniaus apskritimi oro temperatūra bus apie -1–1 laipsnį. Tuo metu pietiniuose ir centriniuose šalies rajonuose bus apie 0-2 laipsniai šilumos.
Šiaurės Lietuvos regionuose bus apie 0-1 laipsnį. Kiek šalčiau šalies vakaruose ir šiaurės rytų rajonuose, kur orai laikysis apie -1-0 laipsnių, visgi pajūrio miestuose prognozuojama 0-2 laipsniai šilumos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai sako, kad ketvirtadienio dieną daug kur numatomi nedideli krituliai. Vietomis bus plikledis. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 1–5 laipsniai šilumos.
Tiesa, remiantis lenkų orų modeliais, ketvirtadienio vakarą sulauksime ir šiek tiek šlapių snaigių. Štai šlapios snaigės turėtų iškristi ties Vilniumi ir Kaunu ir Alytumi. Vietomis vietoj snaigių kris lietus.
Kiek intensyviau gali snigti šalies vakaruose – ties Šilale, Švėkšna, Plunge, Mažeikiais, o vėliau kritulių debesys turėtų pasiekti ir šiaurės vakarinius bei šiaurės rytinius rajonus.
Tuo metu Klaipėdoje ir kituose pajūrio miestuose prognozuojamas lietus.
Šeštadienis numatomas beveik be kritulių
Pasak lenkų orų modelių, šeštadienio rytą prognozuojama, kad orai Lietuvoje šiek tiek pasikeis. Štai, priešingai nei penktadienį ryte (apie 9 val.) šalčiausia turėtų būti vakariniuose, šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose, kur laikysis apie -1-0 laipsnių šilumos (šilčiau bus tik Klaipėdoje, kur gali būti apie 2 laipsniai šilumos).
O centriniuose, pietiniuose, šiaurės rytiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose turėtų būti apie 0-1 laipsnį šilumos.
Visgi dienos metu (apie 14 val.) turėtų atšilti. Šilčiausia vėl bus ties pajūriu, kur bus apie 3-4 laipsniai šilumos. Šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojama 1-2 laipsniai šilumos, o šalies centre bus apie 2-3 laipsnius šilumos.
Tuo metu rytiniuose rajonuose laikysis 1-2 laipsniai, panašiai bus ir pietiniuose šalies rajonuose, o šiaurės rytuose gali būti apie 0-1 laipsnis šilumos.
Tiesa, šeštadienio vakare šalčiai laikysis kone visoje šalyje – prognozuojama, kad bus apie -1-(-)2 laipsnius šalčio, šilčiau bus tik ties pajūriu, kur bus apie 3-4 laipsniai šilumos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai priduria, kad šeštadienį kai kur numatomi trumpi, nedideli krituliai. Vėjas daugiausia vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s.
Kitą savaitę taip pat laukia sniegas
E. Latvėnaitė priduria, kad jau kitos savaitės pradžia taip pat bus permaininga, o dažniau sulauksime sniego, taip pat pūs stipresni krituliai.
„Šaltas, poliarinių platumų oras prasibrovęs net iki Viduržemio jūros nesitrauks ir naktimis šaltuku spaus. Nuo savaitės vidurio bus ramiau, sniegą keis mišrūs krituliai, kartais ir gausoki. Šaltukas jau turėtų atlėgti, bet oro temperatūra menkai tepakils“, – praneša E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
E. Latvėnaitė taip pat pasidalino ir savaitės orų prognozėmis.
Penktadienį, lapkričio 21 d., protarpiais krituliai, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose: naktį vyraus šlapdriba su sniegu, dieną jau daugiausia lietus su viena kita šlapia snaige. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, dieną pajūryje gūsiai 18–20 m/s. Naktį –3–+1 °C, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose +2–+4 °C, dieną +2–+4 °C, pajūryje apie +5–+6 °C.
Šeštadienį, lapkričio 22 d., nedideli krituliai pajūryje ir pačiame vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje: naktį daugiausia šlapdriba, dieną lietus ar dulksna. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas naktį vakarų, dieną pietvakarių 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį 0–(–)4 °C, šilčiausia pajūryje +1–+3 °C, dieną +1–+4 °C, pajūryje apie +5–+6 °C.
Sekmadienį, lapkričio 23 d., naktį nedideli krituliai pajūryje ir vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje, o pavakare jau gali pasnigti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –2–(–)5 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose 0–+2 °C, dieną 0–+4 °C, šilčiausia pajūryje.
Pirmadienį, lapkričio 24 d., protarpiais pasnigs, daugiausia naktį ir rytą. Vėjas pietų, pietryčių 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį –1–(–)4 °C, pajūryje apie 0–+2 °C, dieną 0–(–)2 °C, pajūryje +1–+3 °C.
Antradienį, lapkričio 25 d., naktį be ženklesnių kritulių, plikledis. Ryte ir dieną gausoki krituliai: ryte ir dienos pradžioje snigs, vėliau vakariniuose ir pietiniuose rajonuose daugiausia lis. Vėjas pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį –2–(–)6 °C, dieną +2–(–)1 °C.
Trečiadienį, lapkričio 26 d., protarpiais krituliai: naktį sniegas su šlapdriba, dieną jau lietus su šlapdriba, vakare vėl galimas sniegas. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį apie 0 °C, vakariniame pakraštyje +1–+3 °C, dieną 0–+3 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 27 d., protarpiais krituliai, daugiausia šlapdriba, pajūryje daugiausia lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį –2–+1 °C, pajūryje +2–+4 °C, dieną 0–+2 °C, pajūryje +3–+5 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!