TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja dėl pavojingų reiškinių: užgrius nemalonūs orai

2025-11-20 06:27 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-20 06:27

Sinoptikai perspėja: artimiausiomis dienomis daugelyje šalies vietų formuosis plikledis, kai kur tikėtini stipresni vėjo gūsiai. Kritulių bus nedaug, tačiau slidžios gatvės ir šlapdriba gali apsunkinti eismo sąlygas.

0

Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi nedideli krituliai. Vietomis bus plikledis. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 1–5 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienio naktį daug kur, dieną vietomis numatomi krituliai, daugiausia nedidelis lietus, šlapdriba. Naktį ir rytą kai kur susidarys plikledis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną daugiausia vakarų, 8–13 m/s, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Šeštadienį kai kur numatomi trumpi, nedideli krituliai. Vėjas daugiausia vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 0-5 laipsniai šalčio, pajūryje iki 4 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 19 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 32 cm per parą.

Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 4–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

