Užgrius tikra žiema: Lietuvoje jau prisnigo – štai kada sulauksime daugiau sniego ir šalčio

E. Latvėnaitė skelbia, kad beveik visą Europą su audringais ir darganotais orais užgulė ciklonų sistema. O jau šiąnakt, pasak sinoptikės, iš šiaurės vakarų pusės Lietuvą, su audringu atmosferos frontu, pasiekė ciklonas Talat.
„Ketvirtadienį ir penktadienį, šis ciklonas turėtų į šiaurės rytus per Lietuvą keliauti, vis dar kritulių kartais sulauksim, gausesnių penktadienį“, – teigia sinoptikė.
Savaitgalį numatoma, kad link Lietuvos su sausesniais ir ramesniais orais plėsis anticiklonas, tačiau pajūryje ir šiaurės vakarų rajonai dar gali pakliūti į drėgnesnio ciklono įtaką, tad šiose vietose galima sulaukti nedidelių kritulių.
O jau nuo kitos savaitės sulauksime ir gausesnio sniego.
„Kitos savaitės pradžioje vėjai aprims, bet pirmadienį turėtume gausoko sniego sulaukti, vėliau tik šiek tiek pasnigs. Vis dar šaltas, poliarinių platumų oras plūsta ir plūs, kitos savaitės pradžioje gali dar labiau šalti, net ir dienomis nedidelio minuso oro temperatūra laikysis.
Žiema iš lėto, vis arčiau mūsų sliūkina. Bet jei kas keisis, būtinai tikslinsim ir kuo skubiau parnešim“, – praneša E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, lapkričio 19 d., krituliai: naktį vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gausoki (šlapdriba su sniegu, pajūryje šlapdriba su lietumi maišysis), krituliuose matomumas blogės, suspaustas šlapias sniegas bus pavojingai slidus. Dieną protarpiais daug kur krituliai, jau vyraus lietus. Naktį plikledis, daugiausia šiaurės rytinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Naktį –3–+2 °C, šilčiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje, pajūryje +3–+6 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +4–+6 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 20 d., nakties pradžioje nedideli krituliai, vėliau be ženklesnių kritulių; naktį ir rytą plikledis. Dieną protarpiais nedideli krituliai, vyraus šlapdriba ir sniegas, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį –2––4 °C, pajūryje –1–+2 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +4–+5 °C.
Penktadienį, lapkričio 21 d., naktį šiek tiek pasnigs, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis; kai kur plikledis. Dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, dieną pajūryje gūsiai 19–22 m/s. Naktį –1––3 °C, pajūryje 0–+3 °C, dieną +2–+4 °C, pajūryje apie +6 °C.
Šeštadienį, lapkričio 22 d., nedideli krituliai pajūryje ir pačiame vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje, kitur be kritulių. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną pietinių krypčių 6–11 m/s. Naktį –2––5 °C, šalčiausia; pajūryje +2–+4 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje apie +5 °C.
Sekmadienį, lapkričio 23 d., nedideli krituliai pajūryje ir pačiame vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje, kitur be kritulių. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį –2–(–)6 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną +1–+4 °C.
Pirmadienį, lapkričio 24 d., naktį gausokai snigs, dieną tik protarpiais pasnigs, pajūryje šlapdriba su lietumi maišysis. Vėjas rytų 6–11 m/s. Naktį –1–(–)3 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną –1–+1 °C.
Antradienį, lapkričio 25 d., protarpiais šiek tiek pasnigs, dieną daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –2––4 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną 0–(–)2 °C.
Trečiadienį, lapkričio 26 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –4–(–)8 °C, dieną 0–(–)2 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!