„Hapoel“ laimėjo Tel Avivo derbį

Nugalėtojams 20 taškų pelnė Jonathanas Motley (6 atk. kam.), 19 – Antonio Blakeney (5/10 trit.), 16 – Elijah Bryantas, 15 – Tyleris Ennisas.
Pralaimėjusiems 26 taškus įmetė Romanas Sorkinas, 14 – Tamiras Blattas, 10 – Marcio Santosas, 9 – Jeffas Dowtinas.
Kitą savaitę Eurolygoje „Maccabi“ susitiks su Bolonijos „Virtus“, o „Hapoel“ su Milano „EA7 Emporio Armani“.
