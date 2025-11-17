 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Hapoel“ laimėjo Tel Avivo derbį

2025-11-17 22:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 22:55

Izraelio lygoje įvyko Eurolygos komandų derbis. Jame namie pergalę pasiekė Tel Avivo „Hapoel“ (5/0) klubas, kuris 85:80 (23:25, 18:24, 20:13, 24:18) palaužė Tel Avivo „Maccabi“ (5/1).

J.Motley pelnė 20 taškų (Scanpix nuotr.)

Izraelio lygoje įvyko Eurolygos komandų derbis. Jame namie pergalę pasiekė Tel Avivo „Hapoel“ (5/0) klubas, kuris 85:80 (23:25, 18:24, 20:13, 24:18) palaužė Tel Avivo „Maccabi“ (5/1).

0

Nugalėtojams 20 taškų pelnė Jonathanas Motley (6 atk. kam.), 19 – Antonio Blakeney (5/10 trit.), 16 – Elijah Bryantas, 15 – Tyleris Ennisas.

Pralaimėjusiems 26 taškus įmetė Romanas Sorkinas, 14 – Tamiras Blattas, 10 – Marcio Santosas, 9 – Jeffas Dowtinas.

Kitą savaitę Eurolygoje „Maccabi“ susitiks su Bolonijos „Virtus“, o „Hapoel“ su Milano „EA7 Emporio Armani“.

