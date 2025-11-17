„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: hibridinę pavarą siūlanti „Toyota Corolla Cross“

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Subtili evoliucija
„Toyota“ pristatė atnaujintą „Corolla Cross“ modelį. Tai dalis legendinės „Corolla“ modelių gamos, kuri nuo 1966 metų išlieka perkamiausiu automobiliu pasaulyje, o bendri pardavimai jau viršijo 55 milijonus vienetų.
Svarbiausi pokyčiai – automobilio išorėje. Gamintojas teigia, kad naujoji išvaizda buvo specialiai pritaikyta Europos pirkėjų skoniui. Išoriškai modelį galima atpažinti iš naujo dizaino korio struktūros priekinių grotelių, kurios, pasak „Toyota“, atlieka ir funkcinį vaidmenį.
Aukštesnėse komplektacijose diegiama nauja adaptyviųjų tolimųjų šviesų sistema (AHS). Atnaujinti ir priekiniai žibintai, kuriuose panaudota LED šviesos kreipiančioji juosta, užtikrinanti tolygų šviesos paskirstymą.
Pokyčių yra ir galinėje dalyje. Atnaujinti galiniai žibintai dabar turi nedidelius aerodinaminius pelekus, kurie, gamintojo teigimu, prisideda prie automobilio stabilumo ir geresnio oro srautų valdymo. Prie kitų vizualių pokyčių priskiriamas ir įspaustas „Corolla Cross“ logotipas ant bagažinės dangčio bei naujo dizaino 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai.
Daugiau komforto
Atnaujinto „Corolla Cross“ salone daugiausia dėmesio skirta kasdienio praktiškumo ir skaitmeninių funkcijų tobulinimui.
Pastebimai atnaujinta centrinė konsolė: joje atsirado nauja pavarų perjungimo svirtelė, papildoma vieta išmaniajam telefonui, slankiojanti daiktadėžė ir patogesnio dizaino puodelių laikikliai. Belaidis įkrovimas dabar įtrauktas į standartinę įrangą.
Kalbant apie technologijas, „Toyota“ išsprendė „Android“ naudotojų problemą – nurodoma, kad junglumas ir įkrovimo greitis pagerėjo 1,5 karto, pasiekdamas „Apple CarPlay“ lygį. Standartinėje įrangoje dabar montuojama „Toyota Smart Connect“ multimedijos sistema su 10,5 colio ekranu, o daugumoje Europos rinkų visos komplektacijos taip pat gaus 12,3 colio visiškai skaitmeninį prietaisų skydelį. Aukštesnio lygio versijos taip pat gaus atnaujintą salono apšvietimą, šildomą vairą ir šildomas sėdynes.
Didelis dėmesys skirtas ir vienam iš svarbiausių komforto elementų – garso izoliacijai. Gamintojas teigia, kad salone tapo tyliau dėl trijų patobulinimų: stoge panaudotos geriau garsą slopinančios medžiagos (mažina lietaus ir kelio triukšmą), gale ties ventiliacija pridėta papildomos izoliacijos (mažina vibracijas galiniams keleiviams), o aukštesnėse komplektacijose montuojama nauja trisluoksnė garso izoliacija prietaisų skydelio viduje, slopinanti variklio garsus.
Efektyvūs hibridai
Pirkėjai toliau gali rinktis iš dviejų jėgainių – „Hybrid 140“ arba galingesnės „Hybrid 200“. Tačiau viena svarbiausių techninių naujienų – išmani visų varančiųjų ratų (AWD-i) pavara.
Šios sistemos esmė – optimizuotas galinio elektros variklio darbas. Sistema aktyviai naudoja galinę ašį, kad užkirstų kelią ratų prasisukimui ir išlaikytų maksimalų sukibimą su snieguota kelio danga.
Gamintojas teigia, kad naujas „Snow Extra“ režimas užtikrina intuityvų automobilio valdymą greitėjant, stabdant ir atliekant posūkius sudėtingomis žiemos sąlygomis.
Konkurse dalyvaujančios „Toyota Corolla Cross“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas (Hibridas)
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Bendra sistemos galia: 132 kW / 180 AG
- Sukimo momentas: –
- Svoris: 1440 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 473
- 0-100 km/val.: 7,7 s
- CO2 emisija: 114 - 121 g/km
- Pradinė kaina: 32 800 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 43 600 €
