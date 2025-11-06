 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų idėja su IKEA

Trys moterys – viena virtuvė: kaip vienoje erdvėje suderinti trijų kartų poreikius?

2025-11-06 11:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 11:48

Virtuvėje verda ne tik gardžiausi patiekalai, bet ir visas gyvenimas, kone kiekvienam čia kvepia brangiausiais prisiminimais. Tai – vieta, kurioje susiburia visa šeima. Tačiau kaip sukurti tokią virtuvę, kuri atlieptų net trijų skirtingų kartų moterų poreikius? Būtent tą kvies išsiaiškinti šio penktadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „Namų idėja su IKEA“.

Virtuvė prieš pokyčius
6

Virtuvėje verda ne tik gardžiausi patiekalai, bet ir visas gyvenimas, kone kiekvienam čia kvepia brangiausiais prisiminimais. Tai – vieta, kurioje susiburia visa šeima. Tačiau kaip sukurti tokią virtuvę, kuri atlieptų net trijų skirtingų kartų moterų poreikius? Būtent tą kvies išsiaiškinti šio penktadienio TV3 žiniasklaidos grupės laida „Namų idėja su IKEA“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šįkart laidos vedėjas Leonardas Pobedonoscevas kvies susipažinti su Klaipėdoje gyvenančiomis trimis moterimis: močiute Adele, jos dukra Reda ir anūke Gintare.

REKLAMA
REKLAMA

Virtuvė prieš pokyčius
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Virtuvė prieš pokyčius

Viena virtuvė, pritaikyta trijų moterų poreikiams

Bute, kuriam reikalingi pokyčiai, moterys gyvena jau maždaug 30 metų. Ir nors kone visas butas neseniai atnaujintas, virtuvei visgi trūksta pokyčių. Būtent todėl laidos komandą į namus pasikvietė jauniausioji šeimos moteris – anūkė Gintarė.

REKLAMA

„Virtuvė – labai mažytė, todėl čia trūksta daugiau spintelių, kad galėtume sutalpinti visus daiktus. Svečiams užsukus, nesinori, kad daiktai būtų visur išmėtyti.

Žinoma, reikėtų ir bent vieno laisvo stalviršio, ant kurio galėtume gaminti maistą. Kai atsistojęs nė negali normaliai ištiesti rankų, tai tikrai nėra patogu“, – sakys ji.

Tačiau ar anūkės norai sutaps su močiutės ir mamos svajonėmis? Juk čia karaliauja būtent jos! „Aš – tik svečias. Pati čia atvykstu, kad man ką nors pagamintų“, – juokaudama pripažins Gintarė.

REKLAMA
REKLAMA

Anūkė pasakos, kad šeimos moterys svajoja ir apie pažangesnę buitinę techniką, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelę, kuri ypač reikalinga močiutei. „Kai mama kažkur išeina, močiutei būtų labai gerai maistą pasišildyti, kad nereikėtų pačiai gamintis“, – paaiškins ji.

Virtuvė pasikeis neatpažįstamai

Gintarė pasakos, kad dėl vieno sprendimo visos šeimos moterų nuomonė tikrai sutampa – virtuvė turėtų būti šviesi. O vienintelis dalykas, ko savo virtuvėje jos nenorėtų, tai pernelyg daug daiktų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Virtuvė neturėtų būti apkrauta – geriau mažiau baldų, bet kad jaustume erdvės pojūtį, galėtume lengvai apsisukti“, – sakys anūkė.

Pamatęs pokyčius, laidos vedėjas L. Pobedonoscevas neslėps – virtuvė alsuoja naujumu ir apgalvotais sprendimais, pilnai išpildančiais laidos herojų norus. O kaip pokyčius įvertins trys moterys, pamatysite šio penktadienio laidoje.

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų