Trys moterys – viena virtuvė: kaip vienoje erdvėje suderinti trijų kartų poreikius?

Šįkart laidos vedėjas Leonardas Pobedonoscevas kvies susipažinti su Klaipėdoje gyvenančiomis trimis moterimis: močiute Adele, jos dukra Reda ir anūke Gintare.
Viena virtuvė, pritaikyta trijų moterų poreikiams
Bute, kuriam reikalingi pokyčiai, moterys gyvena jau maždaug 30 metų. Ir nors kone visas butas neseniai atnaujintas, virtuvei visgi trūksta pokyčių. Būtent todėl laidos komandą į namus pasikvietė jauniausioji šeimos moteris – anūkė Gintarė.
„Virtuvė – labai mažytė, todėl čia trūksta daugiau spintelių, kad galėtume sutalpinti visus daiktus. Svečiams užsukus, nesinori, kad daiktai būtų visur išmėtyti.
Žinoma, reikėtų ir bent vieno laisvo stalviršio, ant kurio galėtume gaminti maistą. Kai atsistojęs nė negali normaliai ištiesti rankų, tai tikrai nėra patogu“, – sakys ji.
Tačiau ar anūkės norai sutaps su močiutės ir mamos svajonėmis? Juk čia karaliauja būtent jos! „Aš – tik svečias. Pati čia atvykstu, kad man ką nors pagamintų“, – juokaudama pripažins Gintarė.
Anūkė pasakos, kad šeimos moterys svajoja ir apie pažangesnę buitinę techniką, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelę, kuri ypač reikalinga močiutei. „Kai mama kažkur išeina, močiutei būtų labai gerai maistą pasišildyti, kad nereikėtų pačiai gamintis“, – paaiškins ji.
Virtuvė pasikeis neatpažįstamai
Gintarė pasakos, kad dėl vieno sprendimo visos šeimos moterų nuomonė tikrai sutampa – virtuvė turėtų būti šviesi. O vienintelis dalykas, ko savo virtuvėje jos nenorėtų, tai pernelyg daug daiktų.
„Virtuvė neturėtų būti apkrauta – geriau mažiau baldų, bet kad jaustume erdvės pojūtį, galėtume lengvai apsisukti“, – sakys anūkė.
Pamatęs pokyčius, laidos vedėjas L. Pobedonoscevas neslėps – virtuvė alsuoja naujumu ir apgalvotais sprendimais, pilnai išpildančiais laidos herojų norus. O kaip pokyčius įvertins trys moterys, pamatysite šio penktadienio laidoje.
„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!