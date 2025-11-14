2026-ųjų Dakaras žada būti vienas sunkiausių istorijoje: turės įveikti du maratono etapus

Organizatoriai žada, kad septintą kartą Saudo Arabijoje vyksiantis maratonas bus vienas sunkiausių per pastaruosius metus, sugrąžinsiantis dalyvius prie „senųjų gerų laikų“ išgyvenimo iššūkių.
2026-ųjų Dakaras vyks sausio 3–17 dienomis. Startas ir finišas numatytas tame pačiame Raudonosios jūros uostamiestyje – Janbu. Per dvi savaites sportininkų lauks prologas ir 13 etapų, o bendras greičio ruožų ilgis sieks net 5000 kilometrų (iš beveik 8000 km bendro maršruto).
Benediktas Vanagas – „Tai katės ir pelės žaidimas“
Lietuvos Dakaro legenda Benediktas Vanagas teigia, kad organizatoriai ir toliau žaidžia „katės ir pelės žaidimą“, ribodami informaciją ir neatskleisdami visų detalių.
„Mums, kaip dalyviams, labiausiai rūpi techniniai ir logistikos aspektai. Šios prezentacijos metu sužinojome tikslų dienų ilgį bei regionus.
Vaizdas po truputį dedasi į lentynėles. Dakaras nusimato akmeningas, su dviem maratoniniais greičio ruožais. Ralio direktorius Daividas Castera yra buvęs šturmanas. Ko gero, jam garbės reikalas kasmet įvesti kokią naujovę, kurią dalyviai atsimintų ilgam“, – įžvalgomis dalinosi „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komandos pilotas.
Sugrįžta „pabėgėlių bivakai“ ir masinis startas
Organizatoriai siekia sugrąžinti nuotykių dvasią ir pristato kelias esmines naujoves.
Didžiausia iš jų – net du maratono etapai, pavadinti „Pabėgėlių Bivaku“ (angl. Marathon-Refuge Stages). Jų metu sportininkai bus absoliučiai vieni – be komandos pagalbos, mechanikų ar įprastos techninės infrastruktūros.
Dalyviai nakvos dykumoje su minimaliu inventoriumi: palapine, miegmaišiu ir maisto daviniu. Vienas toks etapas numatytas pirmoje ralio pusėje, kitas – antroje.
Aštuntajame etape į lenktynes sugrįžta ir žiūrovų pamėgtas masinis startas, žadantis itin artimą kovą nuo pat pirmųjų kilometrų. Galiausiai, devintasis ir dešimtasis etapai taps didžiuoju kopų išbandymu – dalyvių lauks daugiau nei 400 km dykumos, o viename iš ruožų klastingos kopos tęsis net 300 km.
Ateities laboratorija „Mission 1000“
Dakaras tęsia ir „Mission 1000“ iniciatyvą – 1000 kilometrų ilgio eksperimentinį iššūkį, kuris veikia kaip laboratorija alternatyvią energiją naudojančioms transporto priemonėms. Šioje kategorijoje bus bandomos hibridinės, 100 proc. vandenilio ir 100 proc. elektrinės technologijos.
Iš viso 2026-ųjų Dakare startuoti ketina 812 lenktynininkų iš 69 valstybių. Tarp jų – 107 „Dakaro legendos“ (dalyvavę bent 10 kartų) ir 144 naujokai. Daugiau detalių apie savo 14-ąjį startą Dakare Benediktas Vanagas žada atskleisti lapkričio 18 dieną.
