„Toyota“ pristato naujos kartos „Hilux“: debiutuos elektrinė ir vandenilinė versijos

Naujojo „Hilux“ išvaizda kurta pagal „Tvirtas ir vikrus“ (angl. Tough and Agile) koncepciją. Priekyje dominuoja naujo dizaino siauri žibintai, sujungti juosta su klasikiniu „Toyota“ užrašu.
Elektrinė versija išsiskirs uždaru priekiniu skydu ir specialiems aerodinaminiams ratlankiams. Viena svarbiausių praktinių naujovių – atsisakyta visų kėbulo tipų, išskyrus „Double Cab“ variantą.
Salonas kokybės šuoliu primena naująjį „Land Cruiser“. Čia dominuoja horizontali architektūra, 12,3 colių skaitmeninis prietaisų skydelis ir tokio pat dydžio centrinis multimedijos ekranas.
Visi bekelės režimų ir pavaros valdikliai sugrupuoti centrinėje konsolėje, o elektrinė versija gaus elektroninį pavarų perjungiklį (angl. shift-by-wire).
Tai taip pat pirmasis „Hilux“, gavęs elektrinį vairo stiprintuvą, kuris, pasak gamintojo, užtikrina tiesioginį valdymą ir sumažina smūgių atatranką važiuojant bekele. Modelis gaus ir naujausią „Toyota Safety Sense“ saugumo paketą su nuotoliniais (OTA) atnaujinimais bei vairuotojo stebėjimo kamera.
Rėminė konstrukcija išlieka
Didžiausia naujiena – visiškai elektrinė versija. Ji išlaiko fundamentalų „Hilux“ tvirtumo garantą: klasikinę kėbulo ant rėmo konstrukciją. Gamintojas pabrėžia, kad baterija yra specialiai apsaugota nuo pažeidimų ir vandens, o elektrinio modelio brastos gylis išliko toks pat, kaip ir vidaus degimo varikliu varomų versijų.
Modelis turės nuolatinę visų ratų pavarą, kurią užtikrins du elektriniai varomieji tiltai (angl. eAxles). Priekinis variklis pasieks 205 Nm, galinis – 268,6 Nm sukimo momentą. Baterijos talpa – 59,2 kWh.
Pirminiai duomenys rodo, kad elektrinis „Hilux“ galės vežti apie 715 kg krovinį ir vilkti 1600 kg priekabą. Numatomas nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP ciklą – apie 240 km.
Hibridas – pagrindinis modelis Europoje
Versija su 48 voltų švelniojo hibrido sistema, debiutavusi dar 2025 m. modelyje, naujojoje kartoje taps pagrindine pavara Europos rinkoje. Sistema derinama su 2,8 litro dyzeliniu varikliu ir nedidele ličio jonų baterija, sumontuota po galinėmis sėdynėmis.
Ši sistema pagerina automobilio dinamiką startuojant ir užtikrina sklandesnį variklio darbą. Svarbu tai, kad elektrifikacija nesumažino praktiškumo: hibridas ir toliau galės vežti 1 tonos krovinį ir vilkti 3500 kg priekabą.
„Toyota“ taip pat oficialiai patvirtino, kad 2028 metais pasirodys ir „Hilux“ su vandenilio kuro elementų sistema. Šiuo žingsniu gamintojas siekia skatinti vandenilio infrastruktūros plėtrą Europoje.
