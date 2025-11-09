Vis dėlto, realybė kur kas sudėtingesnė. Išanalizavus daugiau nei 100 Europoje parduodamų modelių gamybos vietų, paaiškėjo, kad prestižinių markių flagmanai dažnai surenkami toli nuo savo gimtinės.
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Pavyzdžiui, ar žinojote, kad patys brangiausi vokiški visureigiai negaminami Vokietijoje? „Audi Q8“, „Porsche Cayenne“ ir „Volkswagen Touareg“ nuo konvejerio rieda Bratislavoje, Slovakijoje.
Galingieji „BMW X7“ ir „XM“ surenkami Spartanburge (JAV), o „Mercedes-Benz GLS“ ir „EQS SUV“ – Alabamos valstijoje (JAV). Kodėl? Nes automobilių gamintojai laikosi principo „gamink ten, kur daugiausiai parduodi“.
Net ir kitų, atrodytų, tikrų vokiškų automobilių gamyba yra išsibarsčiusi po pasaulį. Vokiškos automobilių pramonės simbolis „Volkswagen Passat“ dabar gaminamas Slovakijoje, o „Volkswagen Polo“ atkeliauja iš Pietų Afrikos. Kiti „Audi“ modeliai taip pat gaminami svetur (A1 – Ispanijoje, Q3 – Vengrijoje, Q5 – Meksikoje), „Opel Mokka“ – Prancūzijoje, o išskirtinis „Mercedes-AMG GT“ 4 durų kupė – Suomijoje.
Ne ką mažiau painiavos ir Japonijos gamintojų stovykloje. Lietuvoje itin populiari „Toyota Corolla“ gaminama Turkijoje (Sedanas) ir Jungtinėje Karalystėje (Hečbekas ir universalas).
„Toyota C-HR“ taip pat gaminamas Turkijoje, o „Yaris“ bei „Yaris Cross“ – Prancūzijoje. Toje pačioje Prancūzijos gamykloje surenkami ir „Mazda2 Hybrid“ modeliai.
Kai kurie kiti „Mazda“ ir „Honda“ modeliai („Mazda 6e“, „Honda ZR-V“, „CR-V“) gaminami Kinijoje. O iš penkių „Mitsubishi“ modelių, tik vienas yra „Made in Japan“ – „Colt“ atvyksta iš Turkijos, o „Eclipse Cross“ gaminamas Prancūzijoje.
Tad kokie modeliai iš tiesų vis dar gaminami Vokietijoje ir Japonijoje? Sąrašas, pasirodo, yra trumpesnis, nei daugelis galėtų pagalvoti.
Automobiliai, kurie yra gaminami Vokietijoje
Gerai. Supratau. Pateikiu Jūsų pateiktą informaciją, perrašytą pagal mūsų galutinai suderintą profesionalaus žurnalistinio stiliaus gidą – be pažodinio vertimo, laikantis taisyklingos terminologijos ir vientiso pasakojimo.
Audi
- Audi A3 (Ingolštatas)
- Audi A5 (Nekarsulmas)
- Audi A6 (Nekarsulmas)
- Audi A6 e-tron (Ingolštatas)
- Audi A7 (Nekarsulmas)
- Audi A8 (Nekarsulmas)
- Audi e-tron GT (Nekarsulmas)
- Audi Q2 (Ingolštatas)
- Audi Q4 e-tron (Cvikau)
- Audi Q6 e-tron (Ingolštatas)
BMW
- BMW 1 serija (Leipcigas)
- BMW 2 serijos Active Tourer (Leipcigas)
- BMW 2 serijos Gran Coupe (Leipcigas)
- BMW 3 serija (Miunchenas)
- BMW 4 serija (Dingolfingas; Gran Coupe – Miunchene)
- BMW 5 serija (Dingolfingas)
- BMW 7 serija (Dingolfingas)
- BMW 8 serija (Dingolfingas)
- BMW X1 (Rėgensburgas)
- BMW X2 (Rėgensburgas)
- BMW iX (Dingolfingas)
Mercedes-Benz
- Mercedes A klasė (Raštatas)
- Mercedes B klasė (Raštatas)
- Mercedes CLA (Raštatas)
- Mercedes C klasė (Brėmenas)
- Mercedes CLE (Brėmenas)
- Mercedes E klasė (Zindelfingenas)
- Mercedes EQE (Brėmenas)
- Mercedes S klasė (Zindelfingenas)
- Mercedes EQS (Zindelfingenas)
- Mercedes-AMG GT (Brėmenas)
- Mercedes-AMG SL (Brėmenas)
- Mercedes GLA (Raštatas)
- Mercedes EQA (Raštatas)
- Mercedes GLC (Brėmenas ir Zindelfingenas)
Porsche
- Porsche 718 Boxster ir Cayman (Osnabriukas)
- Porsche 911 (Štutgartas-Cufenhauzenas)
- Porsche Panamera (Leipcigas)
- Porsche Taycan (Štutgartas-Cufenhauzenas)
- Porsche Macan (Leipcigas)
Volkswagen
- VW Golf (Volfsburgas)
- VW ID.3 (Dresdenas ir Cvikau)
- VW ID.7 (Emdenas)
- VW Tiguan (Volfsburgas)
- VW Tayron (Volfsburgas)
- VW ID.4 (Emdenas ir Cvikau)
- VW ID.5 (Cvikau)
- VW Touran (Volfsburgas)
- VW ID. Buzz (Hanoveris)
Kitų gamintojų modeliai, kurie taip pat gaminami Vokietijoje
MINI Countryman (Leipcigas)
- Ford Focus (Sarluisas)
- Ford Explorer (Kelnas)
- Ford Capri (Kelnas)
- Opel Astra (Riuselsheimas)
- Opel Grandland (Eizenachas)
- DS 4 (Riuselsheimas)
- Cupra Born (Cvikau)
Automobiliai, kurie yra gaminami Japonijoje
Pasirodo, kad dvi markės išlieka absoliučiai ištikimos savo gimtinei. „Lexus“ ir „Subaru“ visus Europai skirtus modelius gamina išskirtinai tik Japonijoje.
Kitų gamintojų modelių gamybos geografija labiau išskaidyta, tačiau dalis svarbiausių automobilių vis dar atkeliauja iš Tekančios Saulės šalies.
Lexus
- Lexus ES (Mijavaka)
- Lexus LBX (Ivatė ir Tojota Sitis)
- Lexus UX (Mijavaka)
- Lexus NX (Mijavaka ir Tahara)
- Lexus RX (Mijavaka)
- Lexus RZ (Tojota Sitis)
- Lexus LM (Tahara)
Subaru
- Subaru Crosstrek (Ota)
- Subaru Forester (Ota)
- Subaru Outback (Ota)
- Subaru Solterra (Tojota Sitis)
Mazda
- Mazda3 (Hofu)
- Mazda MX-5 (Hirošima)
- Mazda MX-30 (Hirošima)
- Mazda CX-30 (Hirošima ir Hofu)
- Mazda CX-5 (Hirošima)
- Mazda CX-60 (Hofu)
- Mazda CX-80 (Hofu)
Toyota
- Toyota GR Yaris (Tojota Sitis)
- Toyota Prius (Tojota Sitis)
- Toyota Camry (Tojota Sitis)
- Toyota Mirai (Tojota Sitis)
- Toyota Corolla Cross (Takaoka)
- Toyota RAV4 (Takaoka)
- Toyota C-HR+ (Takaoka)
- Toyota bZ4X (Tojota Sitis)
- Toyota Land Cruiser 250 (Tahara)
Honda
- Honda Jazz (Suzuka)
- Honda Civic (Saitama)
- Honda HR-V (Suzuka)
- Honda Prelude (Saitama)
Nissan
- Nissan Ariya (Točigis)
- Nissan X-Trail (Fukuoka)
Suzuki
- Suzuki Swift (Makinohara)
- Suzuki Across (Takaoka)
Mitsubishi
- Mitsubishi Outlander (Okazakis)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!