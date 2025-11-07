 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Mazda“ durys į Rusiją užsivėrė galutinai: turės derėtis iš naujo?

2025-11-07 07:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-07 07:00

Japonijos automobilių gamintoja „Mazda" galutinai prarado teisę atpirkti savo akcijų dalį gamykloje Rusijoje. Spalio mėnesį baigėsi trejų metų terminas, per kurį „Mazda" galėjo pasinaudoti teise susigrąžinti 50 proc. akcijų bendroje įmonėje su Rusijos partneriu „Sollers".

Japonijos automobilių gamintoja „Mazda“ galutinai prarado teisę atpirkti savo akcijų dalį gamykloje Rusijoje. Spalio mėnesį baigėsi trejų metų terminas, per kurį „Mazda“ galėjo pasinaudoti teise susigrąžinti 50 proc. akcijų bendroje įmonėje su Rusijos partneriu „Sollers“.

Šis sandoris įvyko 2022 m. spalį, kai po Rusijos invazijos į Ukrainą „Mazda“, traukdamasi iš rinkos, pardavė savo akcijas už simbolinį vieną eurą. Tačiau sutartyje buvo numatyta galimybė jas išpirkti atgal už tą pačią sumą per trejus metus – iki 2025 m. spalio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Mazda CX-60 pristatymas Vilniuje
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mazda CX-60 pristatymas Vilniuje

„Mazda“ partneris Rusijoje „Sollers“ oficialiai patvirtino, kad per visą šį laikotarpį „Mazda“ nesiėmė jokių formalių veiksmų šia teise pasinaudoti. Dabar ši atpirkimo galimybė yra galutinai prarasta.

Buvusi gamykla Vladivostoke, kurios pajėgumai siekė apie 50 000 automobilių per metus, seniai nebegamina „Mazda“ modelių. „Sollers“ ją pertvarkė ir jau 2023 metais pradėjo joje gaminti autobusus su savo prekės ženklu.

Simbolinis pardavimas už 1 eurą su atpirkimo galimybe buvo įprasta Vakarų kompanijų pasitraukimo strategija (panašiai pasielgė ir „Renault“ su „AvtoVAZ“).

Tačiau „Mazda“ atveju termino pabaiga reiškia, kad galimybė sugrįžti pagal senąsias sutarties sąlygas yra uždaryta. Tai atspindi platesnę Rusijos automobilių rinkos restruktūrizaciją, kurioje Vakarų gamintojų paliktą vakuumą sparčiai užpildo vietinės arba Kinijos markės.

