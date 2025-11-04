„Mazda“ rado būdą kaip sumažinti benzininių variklių taršą: efektas – stulbinantis

„Mazda“, tradiciškai plaukianti prieš srovę, Tokijo mobilumo parodoje pristatė radikalią ir kol kas analogų neturinčią technologiją – sistemą, skirtą surinkti anglies dioksidą tiesiog iš automobilio išmetimo sistemos.
„Mazda“ inžinierių sukurta „Mobile Carbon Capture“ sistema veikia kaip itin sudėtingas filtras, integruotas į išmetimo vamzdyną.
Jos pagrindas – kristalinis zeolito substratas (vadinamasis „molekulinis sietas“), kuris veikia kaip kempinė, absorbuojanti CO2 molekules.
Kad procesas vyktų efektyviai ir filtras neužsikištų vandens garais, prieš jį sumontuotas specialus išmetamųjų dujų „džiovintuvas“. Sugautas anglies dioksidas yra kaupiamas specialioje keičiamoje kasetėje.
Šiuo metu technologija bandoma koncepciniame „Mazda Vision X-Coupe“ modelyje. Įdomu tai, kad šis automobilis yra iš tinklo įkraunamas hibridas, kuriame vidaus degimo variklio vaidmenį atlieka dviejų rotorių rotorinis variklis, veikiantis kaip generatorius (bendra sistemos galia – 510 AG).
„Mazda“ pripažįsta, kad dabartinis sistemos efektyvumas siekia apie 20 proc. – surenkama kas penkta CO2 molekulė. Tačiau tikrasis potencialas atsiskleidžia sujungus dvi technologijas.
Jei ši sistema naudojama kartu su klimatui neutraliais degalais (pagamintais, pavyzdžiui, iš mikrodumblių), bendras emisijų balansas, pasak gamintojo, galėtų sumažėti net 90 proc. Surinktas CO2 vėliau galėtų būti panaudotas pramonėje ar žemės ūkyje (pvz., šiltnamiuose).
Tiesa, projektas dar yra ankstyvoje vystymo stadijoje. „Mazda“ inžinieriai sprendžia ne tik techninius, bet ir logistinius iššūkius: kaip atrodys surinktų CO2 kasečių keitimo ar regeneravimo tinklas? Koks bus jos poveikis variklio išmetimo sistemos priešpriešiniam slėgiui? Kokie bus aptarnavimo intervalai ir, svarbiausia, ar tokios CO2 surinkimo infrastruktūros sukūrimas apskritai bus ekonomiškai pagrįstas.
