Rotorinio variklio sugrįžimas? „Mazda“ pristatė potencialo turinčią koncepciją

Kaip ir neseniai pristatytame „MX-30 R-EV“ modelyje, rotorinis agregatas čia atlieka specifinį vaidmenį hibridinėje sistemoje, keldamas klausimų apie ateities sportinių modelių konfigūraciją.
Priešingai nei klasikiniuose RX modeliuose, „Vision-X Coupe“ naudoja rotorinį variklį kaip iš tinklo įkraunamos hibridinės sistemos dalį.
Bendra sistemos galia siekia 510 AG. Gamintojas nurodo, kad vien elektra automobilis gali įveikti net 160 km, o tai rodo, kad jame sumontuota didelės talpos baterija. Bendras nuvažiuojamas atstumas siekia 800 km.
„Mazda“ taip pat pabrėžia ekologinį projekto aspektą. Rotorinis variklis yra pritaikytas naudoti klimatui neutralius degalus, pagamintus iš mikrodumblių.
Šis procesas leidžia panaudoti dumblių augimo metu sugertą CO2, o iš jų išgautą aliejų paversti e. degalais. Pasak „Mazda“, toks automobilis važiuodamas faktiškai turėtų neutralų poveikį CO₂ balansui.
Koncepcinio modelio ilgis siekia 5 metrus, o ratų bazė – 3 metrus. Kėbulo aukštis (1480 mm) yra artimesnis krosoveriams, pavyzdžiui, „MX-30“ modeliui.
Pati „Mazda“ patvirtina, kad „X“ pavadinime reiškia „cross“ (krosoveris), taip nurodydama į automobilio pozicionavimą tarp segmentų.
Interjere, kaip ir daugelyje šiuolaikinių koncepcijų, atsisakyta fizinių mygtukų, o valdymas perkeltas į ekranus.
„Mazda Vision-X Coupe“ pristatymas rodo aiškią gamintojo kryptį: rotorinis variklis išlieka svarbia markės technologijų dalimi, tačiau jo ateitis siejama su hibridinėmis sistemomis ir ekologiškais degalais.
Kartu tai signalizuoja, kad ateities „Mazda“ sportiškumas gali būti įkūnytas ne tradiciniame kupė, o naujo tipo krosoverio kėbule.
