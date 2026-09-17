Paaiškino, kaip veiktų socialinių tinklų draudimas vaikams: per dieną – vos valanda laiko?

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Europos Komisija užsimojo reguliuoti, nuo kokio amžiaus ir kiek laiko vaikai praleis socialiniuose tinkluose.
„Jokių socialinių tinklų jaunesniems kaip 13. Jokių asmeninių paskyrų jaunesniems kaip 15. Nuo 13 iki 15 metų vaikai gali turėti tik minimalias paskyras“, – teigia Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.
Aiškėja, kokie ribojimai gali būti priimti
Vaikai nuo 13 iki 15 metų socialiniais tinklais gali naudotis tik su tėvų kontrole. Paskyrą gali sukurti tėvai ir ji būtų tiesiogiai susieta su asmenine vieno iš tėvų paskyra. Briuselis įpareigoja socialinių tinklų platformas į šios kategorijos paskyras techniškai įdiegti kontaktų ir ekrano laiko – iki valandos per dieną – ribojimus. Taip pat specialią programėlę, per kurią tėvai gali stebėti ir valdyti vaiko paskyrą.
„Tai suteikia tėvams galimybę viską kontroliuoti, o pareiga užtikrinti saugumą tenka platformoms“, – sako EK vadovė.
Vaikai iki 13 metų negali naudotis socialiniais tinklais. Tačiau EK socialinių tinklų platformoms siūlo sukurti vaikams pritaikytas dalijimosi vaizdo medžiaga paslaugas, kurias vykdytų per tėvų paskyras. Europos Komisijos siūlo ribojimus įvesti visiems socialiniams tinklams ir žaidimams internete.
„Socialiniai tinklai, vaizdo įrašų bendrinimo platformos, dirbtinio intelekto asistentai ir pokalbių robotai bei internetiniai vaizdo žaidimai turi atitikti saugos įsipareigojimus“, – sako EK viceprezidentė Henna Virkkunen.
Jaučia priklausomybę
Naujausia „Eurobarometro“ apklausa rodo, kad daugiau kaip 60 proc. europiečių mano, kad socialinių tinklų vartotojams turėtų būti taikomas minimalus amžius. O štai vos 13 proc. pasisako už tai, kad vaiką socialinių tinklų erdvėse prižiūrėtų tėvai ir mokyklos.
Apie internete kylančius pavojus kalba Vokietijoje praūžusios didžiausios pasaulyje vaizdo žaidimų konferencijos dalyviai. Net ir jie sako, kad sunkiai įveikia ekranų priklausomybę.
„Dabar turiu nedaug interneto ir supratau, kad labai pasiilgau „TikTok’o“. Tiesą sakant, manau, kad šios programėlės turėtų būti uždraustos, to, žinoma, nebus. Tačiau mes privalome kažko imtis, reguliuoti amžių“, – sako konferencijos dalyvė iš Vokietijos Lena Hoeche.
Vaikų naudojimosi socialiniais tinklais reguliavimą turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.
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