TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Vokietijos pramonė siūlo radikalų žingsnį: pasiūlymu tikisi išgelbėti hibridinius automobilius

2025-10-27 21:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 21:08

Sulaukusi vis aštresnės kritikos dėl realios iš tinklo įkraunamų hibridų taršos ir bijodama milijardinių baudų ateityje, Vokietijos automobilių pramonės asociacija (VDA) žengė netikėtą ir itin kontroversišką žingsnį. Pramonės lobistai pasiūlė įvesti privalomą iš tinklo įkraunamų hibridų įkrovimą, taip siekiant priversti vairuotojus dažniau naudotis elektrine pavara.

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV AWD Takumi (nuotr. gamintojo)
65

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vokietijos laikraščiui „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ VDA vadovė Hildegard Müller teigė , kad ateityje iš tinklo įkraunami hibridai galėtų būti suprojektuoti taip, kad reguliarus įkrovimas būtų privalomas. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Volkswagen Tayron
(65 nuotr.)
(65 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Volkswagen Tayron

Nenuvažiavus tam tikro atstumo (kuris dar būtų nustatytas), vairuotojas privalėtų įkrauti bateriją. Ignoruojant pakartotinius perspėjimus, automobilio sistema galėtų automatiškai sumažinti bendrą galią. Tai būtų faktinė prievarta krautis ir naudotis elektrine pavara.

Šiuo pasiūlymu pramonė reaguoja į vis garsėjančią kritiką, esą daugelis iš tnklo įkraunamų hibridų savininkų retai naudojasi galimybe važiuoti elektra, todėl reali jų tarša gerokai viršija oficialius WLTP duomenis.

Šią problemą neseniai dar kartą akcentavo aplinkosaugos organizacija „Transport & Environment“ (T&E), išanalizavusi realius 127 000 iš tinklo įkraunamų hibridų degalų sąnaudų duomenis (gautus iš privalomos OBFCM sistemos). Jie patvirtino, kad šie automobiliai kur kas dažniau važinėja naudodami benziną, o ne elektrą.

Tačiau tikroji šio VDA pasiūlymo priežastis – ne tik kritika, bet ir artėjantys ES reguliaciniai pokyčiai. Nuo 2026–2027 metų planuojama keisti iš tinklo įkraunamų hibridų taršos apskaičiavimo metodiką gamintojų parko vidurkiams, ją priartinant prie realių eksploatacijos sąlygų.

Jei šie modeliai gamintojų taršos vidurkiuose bus vertinami kaip taršesni (dėl retai naudojamos elektros pavaros), koncernams grės milžiniškos baudos už bendrų CO2 normų viršijimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ursula von der Leyen (nuotr. Organizatorių)
Europos Komisijos pirmininkė pateikė planą kaip išgelbėti Europos automobilių pramonę: pasiūlymai visus nustebino (15)
Audi A6 Sportback e-Tron (nuotr. gamintojo)
Tylus Briuselio planas: ar nuo 2030-ųjų būsime priversti tarnybinius automobilius keisti į elektrinius? (6)
Renault 5 e-Tech (nuotr. gamintojo)
Žaliasis protekcionizmas kaip Europa kuria taisykles, kurios užkerta kelią kiniškiems elektromobiliams (5)

