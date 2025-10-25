BMW teigimu, šis mėlynas skystis išgelbės benzininius ir dyzelinius automobilius

Kad tai nėra tik tuščios kalbos, Vokietijos milžinė įrodė dar praėjusių metų pabaigoje. Nuo šių metų visi nauji dyzeliniai BMW automobiliai, išriedantys iš gamyklos, yra užpilami HVO100 degalais. Tai dyzelino analogas, pagamintas termiškai apdorojant biologines atliekas (pavyzdžiui, maisto likučius). Vartotojai ir anksčiau atlikti bandymai patvirtina, kad HVO100 ne tik nėra kenksmingi, bet ir pagerina variklio darbą – agregatas veikia tolygiau ir tyliau.
HVO100 degalų jau galima įprastai įsigyti Vokietijos degalinėse, ir panašu, kad nuo 2028 metų panašus scenarijus laukia ir benzininių automobilių savininkų. BMW šiuo tikslu suvienijo jėgas su partneriais – bendrovėmis „Lother“ ir „German eFuel One“.
Būtent „German eFuel One“ jau pradėjo statyti savo pirmąją gamyklą Štejerberge (Žemutinė Saksonija). Planuojama, kad ji bus atidaryta 2028 metais, o jos metinis pajėgumas sieks 75 milijonus litrų sintetinio benzino. Nors Vokietijos metinis benzino poreikis siekia apie 45 milijardus litrų, šis kiekis jau nėra visiškai simbolinis ir rodo atvirą kelią tolimesnei plėtrai.
Nuo tų pačių 2028-ųjų BMW pradės pildyti šiuos naujus sintetinius degalus ir į visus gamyklą paliekančius benzininius automobilius. Pabrėžiama, kad šie degalai yra visiškai suderinami su visais varikliais, pritaikytais E10 benzinui – kitaip tariant, su didžiąja dauguma šiuolaikinių automobilių.
Kol kas šį „mėlynąjį benziną“ aktyviai testuoja „Lother“ specialistai. Pirminiai rezultatai labai primena HVO100 dyzelino atvejį: teigiama, kad varikliai veikia tolygiau, o ekologiški degalai prisideda prie jų ilgaamžiškumo. Ar tai turės įtakos važiavimo dinamikai, kol kas nepatikslinama.
Tačiau svarbiausias pažadas – CO2 emisijos, naudojant šiuos degalus, turėtų sumažėti net 90 procentų.
