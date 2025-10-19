V8 variklių saulėlydis? Priešingai – BMW skelbia rekordinius pardavimus

Pasirodo, didelės galios ir sodraus garso ilgesys yra stipresnis už bet kokias politines direktyvas. Naujausi duomenys atskleidė stulbinantį paradoksą: 2024-ieji BMW tapo rekordiniais ne tik elektromobilių, bet ir aštuonių cilindrų variklių pardavimų metais.
Šią netikėtą žinią interviu portalui „Motor1“ patvirtino pats BMW vystymo ir gamybos vadovas Joachimas Postas.
Jis pripažino, kad nepaisant visuotinio spaudimo ir nuolatinio kalbėjimo apie artėjančią V8 eros pabaigą, būtent praėjusiais metais legendinis 4,4 litro V8 variklis su dviem turbinomis sulaukė didžiausios paklausos per visą savo istoriją.
Šios sėkmės pagrindas – modernizuotas 4,4 litro V8 variklis (S68), siūlomas dviejose pagrindinėse versijose. Standartinė versija su „Mild-hybrid“ sistema, montuojama į tokius modelius kaip X5 M60i, X6 M60i ir X7 M60i, naudoja 48V elektros sistemą, kuri padeda pajudant iš vietos ir greitėjant, kartu optimizuoja degalų sąnaudas.
Tačiau tikroji galios viršūnė – iš tinklo įkraunamo hibrido (PHEV) versija. Būtent ji tapo kontroversiškojo XM visureigio ir visiškai naujos kartos M5 sedano bei universalo širdimi.
Čia galingas V8 variklis derinamas su elektros motoru, o bendra sistemos galia siekia nuo 727 AG (M5) iki net 747 AG (XM Label). Tai – BMW inžinierių atsakas į naują realybę, kuris ne tik leidžia išsaugoti V8 variklį, bet ir suteikti jam dar daugiau galios, kartu formaliai atitinkant griežčiausius taršos standartus,
Nenuostabu, kad šis galingas agregatas yra siūlomas pačiuose brangiausiuose ir prestižiškiausiuose markės modeliuose. Štai apytikslės jų kainos Europoje: X5 M60i xDrive – nuo maždaug 112 000 eur, X6 M60i xDrive – nuo maždaug 115 000 eur, X7 M60i xDrive – nuo maždaug 138 000 eur, XM Label – nuo maždaug 183 000 eur, M5 – nuo maždaug 148 000 eur.
