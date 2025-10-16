JAV ir Kinijos prekybos karas atsinaujina: kaip tai paveiks automobilių gamintojus?

Kinija šį mėnesį paskelbė apie naujus, griežtus eksporto apribojimus retųjų žemės elementų ir elektromobilių baterijų komponentams, taip pasiųsdama aiškų signalą, kad yra pasirengusi panaudoti savo dominavimą tiekimo grandinėje kaip galingą geopolitinį svertą. Prezidento Donaldo Trumpo atsakas buvo žaibiškas – grasinimas įvesti 100 proc. muitus visam Kinijos importui.
Pekinas nusprendė dar labiau sugriežtinti retųjų žemės elementų, būtinų moderniai pramonei, eksporto kontrolę. Šie 17 metalų grupės elementai yra naudojami ne tik elektromobilių ir hibridų variklių magnetuose, bet ir tradicinių automobilių automatinėse pavarų dėžėse, vairo stiprintuvuose ar net valytuvų motoriukuose.
Šis žingsnis yra ypač grėsmingas, nes dar balandį įvesti švelnesni apribojimai jau buvo sukėlę trumpalaikius gamybos sustabdymus visame pasaulyje.
Tačiau Kinija tuo neapsiribojo. Nuo lapkričio 8 dienos bus reikalaujama specialių leidimų ir tam tikrų tipų ličio jonų baterijų bei joms būtinų komponentų – katodų ir grafito anodų medžiagų – eksportui. Tai – tiesioginis smūgis Vakarų pastangoms sukurti alternatyvias, nuo Kinijos nepriklausomas tiekimo grandines.
Prezidento Donaldo Trumpo atsakas buvo žaibiškas ir griežtas. Jis pagrasino, kad jei Kinija neatsisakys savo planų, nuo lapkričio 1 dienos visam Kinijos importui bus pritaikytas 100 proc. muitas. Vis dėlto, po kelių dienų tonas sušvelnėjo.
D. Trumpas pareiškė, kad su Kinija „viskas bus gerai“, o Xi Jinpingas „tiesiog turėjo prastą akimirką“.
„Bloomberg“ naujienų agentūros teigimu, šis naujausias JAV ir Kinijos apsikeitimas smūgiais rodo, kad automobilių pramonė tapo pagrindine geopolitinių žaidimų įkaite.
Tai nebe tik prekybos, bet ir technologinės bei strateginės įtakos kova. Sugriežtindama žaliavų, kurių gamybą ji beveik monopolizavusi, eksportą, Kinija demonstruoja, kad yra pasirengusi panaudoti savo dominavimą kaip galingą ginklą. Vakarų svajonė apie nepriklausomą elektromobilių pramonę ką tik tapo gerokai sudėtingesnė ir, neabejotinai, brangesnė.
