BMW gamykloje jau dirba humanoidas robotas: ar jis pakeis žmones?

Apie šį pasiekimą socialiniame tinkle X pranešė pats „Figure AI“ vadovas Brettas Adcockas. Jo pasidalintame vaizdo įraše matyti, kaip robotas atlieka monotonišką, bet fizinės ištvermės reikalaujantį darbą – ima metalines detales iš dėžės ir deda jas į specialų stendą surinkimo linijoje. „Tikime, kad kartu su BMW esame pirmieji pasaulyje, kuriems tai pavyko“, – teigė jis.
Tačiau yra vienas didelis „bet“. BMW šios informacijos oficialiai nepatvirtina. Paskutinis oficialus automobilių gamintojo pranešimas šia tema buvo dar 2024-ųjų vasarą.
Tuomet patvirtinta, kad robotas sėkmingai praėjo kelių savaičių bandymus Spartenbergo gamykloje JAV. BMW atstovai pabrėžė, kad projektas vystomas „žingsnis po žingsnio“, o robotai kol kas treniruojasi ne gamybos valandomis. Taigi, kol kas drąsūs pareiškimai apie penkių mėnesių nepertraukiamą darbą sklinda tik iš roboto kūrėjų, o ne iš pačios gamyklos.
Jei ši informacija pasitvirtintų, tai būtų milžiniškas žingsnis į priekį. Nors konkurentai, tokie kaip „Mercedes-Benz“ su „Apptronik“ robotais ar Kinijos gamintojai su „UBTECH“, taip pat vykdo bandymus, dažniausiai tai būna trumpalaikiai pilotiniai projektai arba darbai logistikos sandėliuose, o ne tiesiogiai prie pagrindinio konvejerio.
Tačiau ekspertai kelia ir nepatogius klausimus. Ar robotas dirba visiškai savarankiškai? Ar jam reikalinga nuolatinė žmogaus priežiūra? Koks jo realus patikimumas ir kiek laiko jis praleidžia remontuojamas? Šie duomenys yra kritiškai svarbūs, ypač lyginant su klasikiniais pramoniniais robotais, kurie tose pačiose kėbulų gamyklose be pertraukų dirba trimis pamainomis.
