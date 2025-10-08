Pasiruoškite žiemai iš anksto: 10 patarimų, kaip tinkamai paruošti automobilį artėjantiems šalčiams

Saugus važiavimas žiemą – tai ne vienas, daugelį elementų apimanti sistema. Geros žieminės padangos yra tik jos pamatas. Tačiau be patikimai veikiančių stabdžių, gerą matomumą užtikrinančių valytuvų ir teisingai sureguliuotų žibintų, net ir geriausios padangos gali neapsaugoti nuo nelaimės.
Todėl norint išvengti nemalonių staigmenų slidžiame kelyje, būtina atlikti išsamią automobilio patikrą.
Padangos
Nors Lietuvoje žieminės padangos yra privalomos nuo lapkričio 10 dienos, laukti paskutinės akimirkos – tiesiog neverta. Pasiruošimas prasideda nuo esminio patikrinimo.
Visų pirma, įvertinkite protektoriaus gylį. Nors Kelių eismo taisyklės reikalauja mažiausiai 3 mm, specialistai rekomenduoja, kad naują sezoną padangos pasitiktų turėdamos bent 4 mm gylio protektorių, nes per žiemą jis dar nudils.
Ne mažiau svarbus ir padangų amžius. Jį galite patikrinti pagal ant padangos šono esantį DOT kodą – paskutiniai keturi skaitmenys nurodo pagaminimo savaitę ir metus.
Be to, rekomenduojama keisti padangas po 6 intensyvaus naudojimo metų arba vėliausiai po 10 metų nuo pagaminimo datos, net jei protektorius dar atrodo geras.
Laikui bėgant, dėl aplinkos poveikio, gumos mišinys praranda savo savybes, kietėja ir nebeužtikrina tinkamo sukibimo su apledėjusiu ar apsnigtu keliu.
Variklio alyva
Atvėsus orams, keičiasi ir vairavimo įpročiai. Dažniau važiuojama trumpesniais atstumais, o apkrovas, kurias patiria variklis esant žemai oro temperatūrai – didesnės.
Žiema, iš tiesų, yra didelis išbandymas variklio alyvai, kuri, važinėjant trumpais atstumais, nespėja pasiekti darbinės temperatūros ir varikliui suteikti reikalingų tepimo savybių. Būtent todėl ruduo yra idealus metas ją pasikeisti.
Šviežia alyva geriau apsaugo variklio detales esant žemai temperatūrai ir padeda išvengti kenksmingų nuosėdų kaupimosi. Tai palyginti nebrangi, bet itin svarbi procedūra, kuri yra viena geriausių investicijų į variklio ilgaamžiškumą.
Stabdžių sistema
Artėjantys drėgni ir tamsūs mėnesiai yra tikras išbandymas automobilio stabdžiams. Prie ilgesnio stabdymo kelio prisideda ne tik slidi danga, bet ir dažnai apleista pačios sistemos būklė.
Todėl ekspertai ragina nelaukti pirmųjų šalnų ir pasitikrinti visą stabdžių sistemos grandinę – nuo trinkelių ir diskų susidėvėjimo iki stabdžių skysčio kokybės.
Būtent stabdžių skystis yra klastingas išdavikas. Jei skystis prarado skaidrumą ir tapo drumzlinas, tai ženklas, kad lemiamu momentu sistema gali nebeveikti taip efektyviai, kaip tikimasi.
Akumuliatorius
Artėjant žiemai, didžiausiu automobilio akumuliatoriaus priešu tampa šaltis. Esant žemai temperatūrai, ne tik sumažėja pačios baterijos talpa, bet ir prireikia kur kas daugiau energijos šaltam varikliui užvesti.
Šią situaciją dar labiau apsunkina pasikeitę vairavimo įpročiai – trumpos kelionės mieste, kurių metu generatorius nespėja pilnai įkrauti per naktį atvėsusio akumuliatoriaus.
Todėl jei jūsų automobilio baterijai daugiau nei keleri metai, nelaukite ryto, kai pasukus raktelį išgirsite tik tylų spragtelėjimą. Patikrinkite jos būklę iš anksto – tai gali apsaugoti nuo didelių nepatogumų pačiame šalčių įkarštyje.
Žibintai
Žiema negailestingai išryškina bet kokius automobilio apšvietimo sistemos trūkumus, o taisyklė „matyti ir būti matomam“ iš teorijos virsta gyvybiškai svarbia praktika.
Dėl trumpėjančių dienų, dažno lietaus ir sniego, tenka intensyviau naudoti ne tik artimųjų, bet ir tolimųjų šviesų ar netgi priešrūkinius žibintus.
Atsižvelgiant į tai, būtina įsitikinti, kad nepriekaištingai veikia ne tik artimųjų ir galinių šviesų žibintai, bet ir patikrinti dažnai pamirštamus rūko žibintus.
Būtent jie, esant ypač prastam matomumui, gali tapti vieninteliu jus ir kitus apsaugančiu „gelbėjimosi ratu“.
Valytuvai
Geras matomumas – esminė saugumo sąlyga tamsiuoju metų laiku, o priekinio stiklo valytuvai yra pirmoji jūsų gynybos linija kovoje su lietumi, purvu ir šlapdriba.
Per vasarą nuo karščio ir saulės spindulių sukietėjusios jų guminės mentelės praranda elastingumą.
Galiausiai, jeigu ant stiklo paliekami dryžiai, nešvarumų ruožai ar girdimas nemalonus cypimas, tai signalas, kad atėjo laikas juos keisti.
Langų skystis
Rudenį ir žiemą keliai greitai virsta purvo ir druskų koše, kuri akimirksniu aptaško priekinį stiklą ir gali visiškai apakinti vairuotoją. Vienintelis ginklas šioje kovoje – veikianti langų apiplovimo sistema, tačiau ji tampa beverte, jei bakelyje vis dar teliūškuoja vasarinis skystis.
Netikėtai užšalęs skystis gali ne tik palikti jus be matomumo pačiu pavojingiausiu metu, bet ir sugadinti siurbliuką bei žarneles. Todėl delsti negalima – bakelį jau dabar būtina papildyti žieminiu, šalčiui atspariu skysčiu.
Specialistai taip pat pataria rinktis labiau koncentruotą mišinį, kuris efektyviau nuvalys prišalusį purvą. Be to, jeigu turite noro ir laiko, pravartu langus padengti specialia ar keramine danga, kuri padės efektyviau kovoti su nešvarumais.
Salono filtras
Vienas labiausiai erzinančių ir pavojingiausių rudens reiškinių automobilyje – iš vidaus rasojantys langai. Dažniausia to priežastis – senas, per vasarą dulkių ir drėgmės prisigėręs salono filtras.
Jis virsta savotiška kempine, kuri nebesugeba efektyviai veikti ir pats tampa drėgmės šaltiniu.
Salono filtro pakeitimas – tai viena pigiausių, bet efektyviausių procedūrų ruošiant automobilį žiemai.
Kilimėliai
Jaukūs tekstiliniai automobilio kilimėliai, vasarą suteikiantys salonui estetikos, drėgnuoju metų laiku tampa paslėptu priešu. Į audinį susigerianti su batais atnešta drėgmė, purvas ir druskos sukuria puikią terpę daugintis bakterijoms, skleidžia nemalonų kvapą ir, svarbiausia, yra viena pagrindinių nuolat rasojančių langų priežasčių.
Todėl atėjus rudeniui, juos būtina pakeisti praktiškesniais guminiais kilimėliais. Jie ne tik sulaiko visus nešvarumus ir vandenį, bet ir yra itin lengvai prižiūrimi – prireikus užtenka juos tiesiog išimti ir nuplauti.
Automobilio kėbulas
Drėgmės, žvyro ir kelių barstymui naudojamos druskos mišinys yra agresyvus korozijos kokteilis, negailestingai veikiantis automobilio kėbulą.
Todėl rudenį būtina imtis dviejų gynybos priemonių. Pirma, plaukite automobilį dažniau ir kruopščiau.
Bent kartą per kelias savaites nepamirškite nuplauti ir dugno, kur druskų kaupiasi daugiausiai. Jeigu įmanoma, kreipkitės į plovyklas, kurios automobilius plauna ir nusausina rankomis.
Antra, prieš prasidedant druskų sezonui, padenkite kėbulą kokybišku vašku ar kita apsaugine danga. Tai sukurs barjerą, kuris ne tik apsaugos laką, bet ir palengvins vėlesnius plovimus.
