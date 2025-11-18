Kaip išmokyti vaikus atsakingai elgtis su pinigais: maisto apžvalgininko Donato Karkliaus patirtys

Šiandien, kai vaikai nuo mažens susiduria su socialinių tinklų informacija ir įtakos kultūra, finansinio raštingumo ugdymas tampa dar svarbesnis. Gebėjimas atskirti norą nuo poreikio padeda jiems užaugti sąmoningais vartotojais ir išsiugdyti sveiką santykį su pinigais.
Apie tai, kaip ugdyti vaikų požiūrį į pinigus, išvengti impulsyvių pirkinių ir kodėl apsipirkimas internetu padeda sutaupyti laiko bei pinigų, pasakoja maisto apžvalgininkas Donatas Karklius. Jis dalijasi asmenine patirtimi, kaip finansinio raštingumo principus taiko savo šeimoje ir kokią reikšmę šiame procese turi naudingi „Barboros“ maisto el. parduotuvės sprendimai.
Pirmieji pokalbiai apie pinigus – nuo žaidimų iki kasdienybės
Donato profesinė patirtis paskatino jį anksčiau pradėti ugdyti vaikų atsakomybę. „Kadangi savo pagrindinėje veikloje dirbu su pinigais, su vaikais apie juos pradėjau kalbėtis nuo pat mažens“, – pasakoja jis. Anot pašnekovo, pinigų tema šeimoje atsirado natūraliai – nuo paprastų žaidimų, kuriuose skaičiuojamos morkos, iki pokalbių parduotuvėje, kai vaikai ima zirzti dėl norimų pirkinių. Tokios situacijos padeda vaikams suprasti, kad pinigai turi vertę ir kad už kiekvieno pirkinio slypi darbas bei atsakomybė.
Pinigų vertės supratimas – pamokos, kurios prasideda namuose
Vyras vaikams aiškina, kad pinigai atsiranda iš darbo, kuomet žmogaus laikas yra keičiamas į vertę. „Skatiname juos taupyti ir užsidirbti patiems. Vyresnioji dukra pati prašo darbų, kad galėtų susitaupyti norimam žaislui“, – pasakoja D. Karklius. Tokia praktika padeda vaikams suprasti, kad norai turi ribas, o kiekvienas pirkinys reikalauja apgalvoto sprendimo.
Finansinio sąmoningumo ugdymą stiprina ir apsipirkimas internetu. Maisto apžvalgininkas pastebi, kad „Barboros“ maisto el. parduotuvė tampa puikiu įrankiu parodyti vaikams, kaip planuojamas biudžetas: „Kartu galime matyti krepšelio sumą, lyginti kainas ir aiškiai stebėti, kaip ji kinta. Tai labai praktiškas būdas mokyti finansinės drausmės“, – sako Donatas.
Maži biudžetai, bet didelės pamokos
Pašnekovo šeimoje vaikai patys tvarkosi su savo biudžetais. „Leidžiame jiems priimti sprendimus, net jei mūsų nuomonė išsiskiria. Manome, kad vaikai turi mokytis iš savo klaidų – jei pinigus išleido nereikalingai smulkmenai, aptariame, kaip galėjo pasielgti protingiau“, – pasakoja jis.
Pasak vyro, tokios patirtys padeda vaikams ugdyti savikontrolę ir atsakomybę. „Naudodamiesi „Barboros“ maisto el. parduotuve, vaikai sudaro savo norų sąrašą, o vėliau kartu aptariame, ką verta įsigyti, o ką galima atidėti“, – dalijasi Donatas. „Barbora“ leidžia ramiai planuoti pirkinius ir realiu laiku matyti bendrą sumą bei kiekius, todėl net ir mažesnį biudžetą tampa lengva kontroliuoti.
Planuojant pirkinius taupomi pinigai, laikas ir kantrybė
„Planavimas – tikras išsigelbėjimas“, – sako vyras. Kiekvieną savaitę jo šeima stengiasi susidaryti bent dalį savaitės pirkinių sąrašo, kad išvengtų neplanuotų apsilankymų parduotuvėse. „Ten prarandama ne tik pinigų, bet ir laiko, o jei dar prisijungia vaikai – viskas trunka dvigubai ilgiau“, – priduria jis.
„Barbora“ šį procesą dar labiau palengvina. Joje galima ne tik susidaryti mėgstamų produktų sąrašus, sekti akcijas, matyti ankstesnius užsakymus, bet ir realiu laiku stebėti krepšelio sumą. Prie kiekvieno produkto aiškiai nurodytas svoris ar pakuotės dydis, todėl apsipirkimas tampa dar paprastesnis.
Donatas pastebi, kad planavimas padeda sutaupyti ne tik dėl mažesnio impulsyvumo, bet ir dėl to, kad šeima dažniausiai perka visos savaitės prekes vienu kartu. „Kai sudedame savaitės pirkinius šeimai, krepšelis natūraliai pasiekia maždaug 70 eurų. Nuo šios sumos (konkrečiai 69.99 EUR, red.past) „Barbora“ pristato užsakymą nemokamai. Tai labai gerai dera su finansinio raštingumo principu: planuojant iš anksto ne tik peržiūri, ko tikrai reikia, bet ir išvengi papildomų išlaidų, – sako jis.
Apsipirkimas internetu – kelias į sąmoningesnį vartojimą
Donato teigimu, apsipirkimas internetu yra efektyviausias būdas išvengti impulsyvių pirkinių. „Tai maksimali prevencija impulsyvumui. Gali sustoti, pasikalbėti su vaikais, pergalvoti, ar tikrai reikia to saldainio ar žaislo. Nėra spaudimo pirkti čia ir dabar“, – pasakoja vyras.
Jis taip pat pastebi, kad „Barbora“ ne tik padeda sutaupyti laiko, bet ir ugdo finansinį sąmoningumą. „Labai patogu planuoti pirkinius pagal akcijas, išsaugoti mėgstamus produktus ir stebėti išlaidas. Toks apsipirkimo būdas moko ne tik racionalumo, bet ir kantrybės, kurios vaikams ypač trūksta“, – šypsosi maisto apžvalgininkas.
Finansinis raštingumas prasideda nuo kasdienių sprendimų
Finansinis raštingumas šeimoje prasideda nuo paprastų dalykų – pokalbių apie pinigus, kišenpinigių ir pirkinių planavimo bei sąmoningo vartojimo. Donato Karkliaus šeimos pavyzdys rodo, kad vaikus galima mokyti finansinės atsakomybės nemoralizuojant, o įtraukiant juos į kasdienes situacijas. „Barbora“ padeda šiuos principus paversti realia kasdienybe, kur kiekvienas pirkinys tampa apgalvotu, suplanuotu ir finansiškai atsakingu sprendimu.