  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Kviečia nemokamai pasitikrinti, ar nesergate cukralige: nepraleiskite progos

2025-11-13 14:50
Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL) socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą, kviečiantį gyventojus pasirūpinti savo sveikata ir nepraleisti progos nemokamai pasitikrinti dėl cukrinio diabeto.

Cukrinis diabetas (nuotr. Shutterstock.com)

Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL) socialiniame tinkle „Facebook" paskelbė įrašą, kviečiantį gyventojus pasirūpinti savo sveikata ir nepraleisti progos nemokamai pasitikrinti dėl cukrinio diabeto.

0

Medikai pabrėžia, kad daugelis žmonių šios ligos nejaučia, kol ji dar nebūna pažengusi, todėl itin svarbu reguliariai tikrintis net ir nejaučiant jokių simptomų.

Ragina nemokamai pasitikrinti

Pasaulinės diabeto dienos, minimos lapkričio 14-ąją, proga gydytojai siekia didinti visuomenės sąmoningumą apie ligos pavojus bei skatinti prevenciją.

KUL endokrinologai kartu su kitais specialistais kviečia į nemokamą patikrą ir paskaitą-diskusiją.

„Pasitikrink – kol dar nejauti simptomų.

Vienam iš dviejų cukriniu diabetu sergančių suaugusių žmonių liga lieka nepastebėta. Tokia statistika kelia nerimą Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) gydytojams endokrinologams, kurie siekia keisti situaciją ir didinti žmonių sąmoningumą apie šios ligos pavojus.

Lapkričio 14-ąją, minint Pasaulinę diabeto dieną, KUL medikai kviečia nemokamai pasitikrinti dėl cukrinio diabeto ir sudalyvauti paskaitoje-diskusijoje, kurioje įvairių sričių specialistai kalbės apie diagnostiką, gydymą ir gyvenimo kokybę sergant.

NEMOKAMA PATIKRA:

Lapkričio 14 d. 9.00–12.00 val.

KUL pirmo aukšto fojė (Liepojos g. 41) medikų komanda atliks gliukozės kiekio kraujyje tyrimus (būtina atvykti nevalgius); pamatuos arterinį kraujo spaudimą; įvertins kūno masės indeksą (KMI); aptars sveikatos istoriją ir individualią riziką sirgti 2 tipo diabetu; suteiks mitybos, angliavandenių apskaičiavimo bei pėdų priežiūros rekomendacijas.

Naujiena – sergantieji cukriniu diabetu galės pasitarti su slaugytoja-diabetologe dėl pėdų priežiūros.

Tą pačią dieną, 12.30 val., KUL konferencijų salėje vyks paskaita-diskusija, kaip gyventi su cukriniu diabetu.

Išsamiau skaitykite paspaudę šią nuorodą.

Ankstesnių metų patikros akimirkos“, – rašoma įraše.

