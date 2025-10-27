Turite storą kaklą? Mokslininkai jums turi žinių

Tačiau ekspertai ragina suklusti storų kaklų savininkus – tai gali būti ženklas, kad turite padidėjusią širdies ir kitų ligų riziką.
Kaklo apimtis – širdies ligų rizikos rodiklis
Mokslininkų tyrimas atskleidė netikėtą faktą – kaklo apimtis gali būti ankstyvas įspėjimas apie širdies ligų ir 2 tipo diabeto riziką, net įvertinus kitus įprastus rodiklius, tokius kaip kūno masės indeksas ar liemens apimtis, praneša britų laikraštis The Telegraph.
Šie duomenys paremti Framinghamo širdies tyrimo (angl. Framingham Heart Study) analize – tai ilgiausiai vykstantis medicininis mokslo tyrimas, pradėtas dar 1948 metais, siekiant išsiaiškinti širdies ligų priežastis, rašo sadanews.ps.
2022 m. atliktoje tyrimo tęstinėje analizėje nustatyta, kad didesnė kaklo apimtis taip pat gali būti siejama su prieširdžių virpėjimu – nereguliariu širdies plakimu, kuris yra viena pagrindinių insulto ir širdies nepakankamumo priežasčių.
Be to, storas kaklas siejamas su didesne miego apnėjos rizika – sutrikimu, taip pat tiesiogiai susijusiu su širdies ligomis.
Gydytojų įspėjimas: didesnė kaklo apimtis – priežastis sunerimti
Londono „Health Hub“ otolaringologas dr. Mike’as Delksas pažymi, kad „kaklo apimtis, viršijanti 43 centimetrus vyrams arba 40 centimetrų moterims, turėtų būti laikoma įspėjamu ženklu, reikalaujančiu nuodugnesnio medicininio ištyrimo“.
Pasak jo, padidėjusi kaklo apimtis dažniausiai rodo riebalų sankaupas viršutinėje kūno dalyje, kurios dažnai susijusios su vidiniais (visceraliniais) riebalais aplink vidaus organus. Būtent šis riebalų tipas yra tiesiogiai siejamas su širdies ligų ir insulto rizika.
Vis dėlto ekspertai pabrėžia, kad asmenys su dideliu raumenų kiekiu, pavyzdžiui, regbio žaidėjai, nebūtinai patenka į rizikos grupę, nes jų kaklo apimtis didesnė dėl raumenų masės, o ne dėl riebalų pertekliaus.
Kaklas – netikėtas kūno sveikatos veidrodis
Dr. M. Delksas išskiria septynis požymius, kuriuos verta pastebėti ir dėl kurių reikėtų kreiptis į gydytoją:
- Sukritęs ar suglebęs kaklas – gali rodyti miego apnėjos riziką, kai riebalinis audinys spaudžia kvėpavimo takus gulint ir sukelia knarkimą.
- Gumbas ar patinimas kaklo priekyje ar šone – gali reikšti skydliaukės padidėjimą, lydimą svorio kritimo, nereguliaraus širdies plakimo ar gausaus prakaitavimo.
- Nuolatinis kaklo skausmas – galimas kaklo slankstelių, stuburo ar net navikų bei gilių uždegimų simptomas.
- Patinimas gerklėje ir sunkumas ryjant – gali būti jodo trūkumo požymis, kuris pastaruoju metu dažnėja dėl augalinės mitybos populiarėjimo.
- Mazgeliai ar gumbai gerklės šonuose – dažnai rodo limfmazgių padidėjimą kovojant su infekcija, o retais atvejais gali būti burnos ar liežuvio vėžio požymis.
- Išryškėjusi kaklo vena – signalizuoja apie padidėjusį veninį spaudimą ar sutrikusį kraujo tekėjimą iš širdies, kas gali būti širdies nepakankamumo ženklas.
- Pulsuojantis darinys kakle – gali signalizuoti apie aneurizmą ar gerybinį miego arterijos naviką, abu atvejai reikalauja skubaus medicininio įvertinimo.
