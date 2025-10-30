Automobilių gamyba stos artimiausiomis dienomis: gamintojai – desperatiškoje padėtyje

Šios krizės epicentre – Nyderlanduose įsikūrusi, bet Kinijos kapitalo valdoma bendrovė „Nexperia“. Dėl jos kiniškos motininės įmonės „Wingtech“ keliamos rizikos nacionaliniam saugumui, Nyderlandų vyriausybė praėjusį mėnesį perėmė „Nexperia“ kontrolę. Pekino atsakas buvo žaibiškas ir negailestingas – uždraustas „Nexperia“ produkcijos eksportas iš Kinijos gamyklų.
„Nexperia“ lustai – tai ne prabangos elementas, o fundamentalūs komponentai, naudojami dešimtyse automobilio valdymo blokų: variklio, pavarų dėžės, stabdžių, oro pagalvių ir kt. Be jų sustoja ne tik automobilių surinkimo linijos, bet ir visų komponentų tiekėjų gamyba.
Situacijos rimtumą patvirtina ir pačių gamintojų reakcijos. „Nissan“ koncerno veiklos vadovas Guillaume Cartier pareiškė, kad situacija kelia „didelį susirūpinimą“ ir kad turimų lustų atsargų užteks tik iki pirmosios lapkričio savaitės. Jis pabrėžė, kad nors gamintojai pasimokė iš COVID laikų krizės ir kaupė atsargas, jie vis tiek yra priklausomi nuo visos tiekimo grandinės, ypač mažesnių tiekėjų.
„Mercedes-Benz“ vadovas Ola Källenius patvirtino, kad trumpuoju laikotarpiu koncernas yra apsirūpinęs, tačiau aktyviai „naršo pasaulį ieškodamas alternatyvų“. Jis pabrėžė, kad ši krizė skiriasi nuo ankstesnių, nes jos šaknys – politinės, todėl ir sprendimas turės būti politinis.
O štai „Honda“ jau sustabdė gamybą vienoje gamykloje Meksikoje ir pradėjo koreguoti gamybos apimtis JAV bei Kanadoje.
Išeities paieškos
Ekspertai sutaria, kad rasti greitą techninį sprendimą yra beveik neįmanoma – naujų tiekėjų paieška ir sertifikavimas užtrunka mėnesius. Todėl pagrindinė viltis – diplomatija ir derybos su Kinija.
„Akivaizdu, kad įmonės dabar derėsis su Kinija. Vyriausybės derasi su Kinija, ypač JAV“, – teigia konsultacijų bendrovės „Arthur D. Little“ partneris Klausas Schmitzas. Anot jo, „realią įtaką dar pamatysime, bet labai tikėtina, kad situacija yra gana kritinė.“
