Apleistame kazino – prabangių automobilių kapinynas, kuriame laikas sustojo prieš 9 metus

Makao, vadinamas „Azijos Las Vegasu“, yra tikrų tikriausias kontrastų miestas. Čia vienas po kito dygsta nauji kazino kompleksai, tačiau šalia jų galima rasti ir šiurpių nuosmukio simbolių.
Būtent toks yra šis 2016 metais staiga uždarytas prabangus kurortas. Priešingai nei įprasta, jo uždarymo priežastis buvo ne bankrotas, o teisėsaugos įsikišimas dėl įtarimų sąsajomis su organizuotu nusikalstamumu. Buvo pranešama apie prekybą narkotikais, žmonėmis ir ginklais.
Iš spindinčios Makao ekonominio stebuklo vitrinos kompleksas per naktį virto vaiduokliu. Viskas liko taip, kaip buvo paskutinę darbo dieną – baldai, įranga ir, kas įspūdingiausia, visas prabangių automobilių parkas, anksčiau vežiojęs turtingus svečius ir lošėjus.
Būtent ši automobilių kolekcija ir patraukė „Exploring the Unbeaten Path“ tyrinėtojų dėmesį. Požeminiame garaže jie rado tikrą lobį: tris prailgintus „Rolls-Royce Phantom“, kelis „Mercedes-Benz“ S klasės sedanus, „Audi A8“, „Porsche Cayenne“ ir net specialiai pagamintą „Hummer H2“ limuziną, talpinusį 18 keleivių.
Nors automobilius jau spėjo paženklinti laikas, dulkės ir vandalų grafičiai, jų būklė – stebėtinai gera. Daugelio durys net neužrakintos. Tačiau didžiausia mįslė – kodėl šie milijonus kainuojantys automobiliai nebuvo parduoti, pavyzdžiui, aukcione, siekiant padengti kreditorių nuostolius?
Atsakymas gali slypėti pačioje uždarymo priežastyje. Kadangi tai buvo ne bankrotas, o teisėsaugos operacija, turtas galėjo būti areštuotas arba įšaldytas, o sudėtinga Makao teisinė sistema dar labiau apsunkino procesą. Europoje tokia situacija būtų sunkiai įsivaizduojama. Tačiau būtent dėl šio teisinio neapibrėžtumo ir galime išvysti šiuos unikalius kadrus.
