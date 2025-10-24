Europos Komisijos pirmininkė pateikė planą kaip išgelbėti Europos automobilių pramonę: pasiūlymai visus nustebino

Nors pramonė jaučia didelį spaudimą dėl sudėtingų reguliavimo ir ekonominių sąlygų, EK vadovė pasiūlė sprendimą, kuris nesusijęs su dabartinių „žaliųjų“ taisyklių peržiūra.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Von der Leyen paragino ES kolegas priimti naują „AI-first“ strategiją, teikiant dirbtiniam intelektui prioritetą visuose sektoriuose, įskaitant asmeninę mobilumo sritį.
Autonominiai automobiliai išspręs visas problemas?
EK pirmininkė pabrėžė, kad Europai negalima atsilikti nuo pasaulinių tendencijų. „Autonominiai automobiliai jau yra realybė Jungtinėse Valstijose ir Kinijoje. Tas pats turėtų galioti ir Europoje“, – pareiškė U. von der Leyen.
Pagal jos viziją, autonominio vairavimo sistemos gali tapti finansiškai naudingos automobilių gamintojams sunkiu periodu.
Be ekonominės naudos, minėtos sistemos turėtų pagerinti eismo saugumą, sumažinti spūstis ir susieti atokias vietoves su viešuoju transportu.
Norėdama paskatinti pokyčius, U. von der Leyen jau turi ir konkretų planą. Ji siūlo sukurti Europos Sąjungos miestų tinklą, kuriame autonominiai automobiliai galėtų būti laisvai bandomi. Prieiga prie šio tinklo būtų suteikiama tik Europos prekės ženklams, kas, tikimasi, paskatintų visą pramonę.
„Automobilių ateitis – ir ateities automobiliai – turi būti gaminami Europoje. Pasiekime tai“, – ambicingai apibendrino U. von der Leyen.
Automobilių pramonės atstovai pasiūlymai stebisi
EK pirmininkės pasiūlymas buvo sutiktas su nuostaba, kadangi automobilių pramonės atstovai jau kurį laiką bando įtikinti ES padėti išspręsti problemas, kurios kilo iš dalies dėl pačios Europos Sąjungos politikos. Iki šiol tai nedavė jokių konkrečių rezultatų.
Kritikai teigia, kad Europos gamintojai šiuo metu neturi galimybės investuoti didelių sumų į dar vieną rizikingą ir sudėtingą technologiją. Autonominio vairavimo sistemos yra sunkiai įveikiama užduotis, kuri gali neatnešti komercinės naudos artimiausiu metu.
Anot rinkos analitikų, Europos automobilių gamintojams reikia spręsti jau egzistuojančias problemas: valdyti nekonkurencingas gamybos sąnaudas ir grąžinti pasiūlą į pavidalą, kurio reikalauja vartotojai.
Kitaip tariant, jiems reikia stabilizuoti dabartinį verslo modelį, o ne investuoti į naujas, futuristines technologijas, kurių komercinio pritaikymo efektyvumo dauguma gamintojų gali tiesiog nesulaukti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!