Netikėti „Vokietijos metų automobilio“ rinkimų rezultatai: tarp nugalėtojų – nė vieno vietinio gamintojo

Keturiasdešimties Vokietijos žurnalistų komisija penkiose pagrindinėse kategorijose nugalėtojais išrinko modelius, tarp kurių nėra nė vieno „Made in Germany“. Apdovanojimus pasidalino gamintojai iš JAV, Rumunijos, Čekijos ir Korėjos.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Šis rezultatas kelia diskusijų apie tai, ar tai atspindi išaugusį importuojamų automobilių konkurencingumą, ar pačių apdovanojimų vertinimo kriterijų pokyčius.
Dominuoja elektrifikuoti modeliai
Peržvelgus nugalėtojų sąrašą, matyti aiški tendencija – dauguma apdovanotų modelių yra elektrifikuoti.
Įperkamų automobilių (iki 25 000 eurų) kategorijoje laimėjo „Dacia Bigster“. Komisija išskyrė jo erdvumą ir praktiškumą šiame kainų segmente.
Kompaktinėje klasėje (iki 40 000 eurų) nugalėtoju tapo elektrinis „Škoda Elroq“.
„Premium“ segmente (iki 70 000 eurų) laimėjo „Hyundai Ioniq 9“. Šis elektrinis visureigis aplenkė antroje vietoje likusį naująjį „Mercedes-Benz CLA“ ir trečioje vietoje atsidūrusį „BYD Seal 6 Touring“.
Prabangioje klasėje nugalėjo JAV gamintojo „Cadillac Vistiq“.
Sportinių automobilių kategorijoje apdovanojimą pelnė „Lucid Air Sapphire“.
Diskusijos dėl vertinimo kriterijų
Analitikai pastebi, kad keturi iš penkių nugalėtojų yra elektromobiliai. Vienintelis modelis su vidaus degimo varikliu laimėjo naujai sukurtoje „įperkamų“ automobilių kategorijoje. Tai paskatino diskusijas apie tai, kokį svorį komisija teikia elektrifikacijai, ypač lyginant su kitomis automobilio savybėmis.
Šis kontekstas įdomus tuo, kad pačioje Vokietijoje šiuo metu aktyviai diskutuojama apie elektromobilių rinkos lėtėjimą ir subsidijų poreikį pardavimams skatinti.
Itin daug dėmesio sulaukė sportinių automobilių kategorija. Joje galingas elektrinis sedanas „Lucid Air Sapphire“, sveriantis beveik tris tonas, aplenkė antroje vietoje likusį kur kas lengvesnį ir į tradicinį sportiškumą orientuotą „BMW M3 CS Touring“.
Tokie rezultatai rodo, kad „Vokietijos metų automobilio“ rinkimai akivaizdžiai keičia savo vertybinę kryptį, didelį prioritetą teikdami technologinėms inovacijoms ir elektrinei pavarai.
Tuo pat metu tai signalizuoja apie itin išaugusią importuojamų automobilių kokybę ir konkurencingumą vienoje svarbiausių Europos rinkų.
Galutinis, pagrindinis GCOTY nugalėtojas bus paskelbtas lapkričio 17 dieną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!