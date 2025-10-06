Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Singapūro paradoksai: kaip karščio nemėgstantis „Mercedes“ pranoko čempionato lyderius?

2025-10-06 11:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 11:22

„Mercedes“ komanda (nuotr. komandos archyvo)

George‘o Russello triumfas, „McLaren“ dešimtasis Konstruktorių titulas ir Maxas Verstappenas ant podiumo. Iš pirmo žvilgsnio, Singapūro GP rezultatai atrodo aiškūs, tačiau po jais slypi keli intriguojantys paradoksai.

0

Kaip karščio ir didelės prispaudžiamosios jėgos trasų nemėgstantys „Mercedes“ bolidai sugebėjo dominuoti lenktynėse? Kodėl „Red Bull“ sąmoningai pasirinko pralaimėti? Ir kodėl čempionų šventę „McLaren“ stovykloje aptemdė vidinė drama? Panagrinėkime.

Pirmasis galvosūkis – „Mercedes“ pergalė

Pasibaigus lenktynėms net komandos vadovas Toto Wolffas purtė galvą: „Jei kas būtų pasakęs, kad dominuosime Singapūre, nebūčiau patikėjęs.“

Išties, pergalė trasoje, kuri teoriškai netinka jų bolidui, nustebino visus. Panašu, kad sėkmę lėmė tikra „tobula audra“: „Stop-and-go“ trasos charakteris, lygus naujas asfaltas, leidęs bolidą nuleisit žemiau, ir geresnis nei tikėtasi padangų darbas.

Kaip pripažino T. Wolffas, šiuolaikiniai bolidai yra tarsi technologinė loterija – kartais keli milimetrai nustatymuose pataiko į „auksinę gyslą“ ir atrakina netikėtą potencialą.

Pasaulio čempiono problemos

Tuo tarpu antroje vietoje likęs M. Verstappenas sprendė kitokį rebusą. Jo komanda vienintelė iš lyderių startui pasirinko rizikingą minkštųjų padangų taktiką, nors, teoriškai, su jau bolidas buvo lėtesnis. 

Vis dėlto, komandos strategai tikėjosi, kad būtent šis sprendimas padės starte aplenkti  G. Russellą, nes Singapūre pozicija trasoje yra viskas.

Ši viltis, deja, nepasiteisino, o olandas visą lenktynių distanciją buvo priverstas gintis. Vis dėlto, „Red Bull“ stovykloje nuotaikos nebuvo prastos. Pats faktas, kad jie sugebėjo kovoti dėl pergalės tokio tipo trasoje, yra grėsmingas ženklas varžovams, rodantis, kad pastarieji bolido atnaujinimai veikia visur.

Drama „McLaren“ stovykloje

Tačiau didžiausia drama, kaip bebūtų ironiška, virė naujųjų čempionų stovykloje. Nors trečia ir ketvirta vietos „McLaren“ komandai garantavo Konstruktorių įskaitos titulą, šią šventę aptemdė Lando Norriso ir Oscaro Piastri susidūrimas pirmajame rate.

L. Norrisas po kontakto aplenkė komandos draugą, o pastarasis radijo ryšiu piktinosi ir reikalavo komandos įsikišimo. Atsakymo jis nesulaukė.

Komandos paaiškinimas, esą L. Norrisas tuo metu kovojo su M. Verstappenu, O. Piastri neįtikino. Jo kandus atsakymas komandai pasako viską: „Jei gindamasis jis trenkiasi į kitą komandos bolidą, vadinasi, jis prastai atliko savo darbą.“

George'as Russellas (nuotr. gamintojo)
Singapūre – G. Russello pergalė, „McLaren“ – Konstruktorių įskaitos čempionai, bet šventę temdo vidinė nesantaika

