TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Singapūre – G. Russello pergalė, „McLaren“ – Konstruktorių įskaitos čempionai, bet šventę temdo vidinė nesantaika

2025-10-06 11:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 11:05

George'as Russellas (nuotr. gamintojo)

George'as Russellas su „Mercedes“ triumfavo alinančiose Singapūro GP lenktynėse. Tačiau svarbiausia dienos naujiena priklauso „McLaren“ komandai, kuri po finišo oficialiai užsitikrino dešimtąjį Konstruktorių įskaitos čempionų titulą. Vis dėlto, šampano purslus aptemdė pačių „McLaren“ pilotų susidūrimas pirmajame rate ir akivaizdi įtampa tarp Lando Norriso ir Oscaro Piastri.

0

Drama įsiplieskė tik prasidėjus lenktynėms. Trečiajame posūkyje Lando Norrisas agresyviai atakavo ir po kontakto aplenkė komandos draugą Oscarą Piastri. Pastarasis radijo ryšiu ne kartą reikalavo, kad komanda lieptų L. Norrisui grąžinti poziciją, tačiau komanda į prašymus nereagavo ir leido pilotams kovoti.

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Nors galiausiai L. Norrisas finišavo trečias, o O. Piastri – ketvirtas, akivaizdi trintis tarp dviejų jaunųjų žvaigždžių tapo pagrindine pokalbių tema po lenktynių.

Nepriekaištingas G. Russello pasirodymas

Tuo tarpu lenktynėse nuo starto iki finišo dominavo George'as Russellas. Iš „Pole“ pozicijos startavęs britas atlaikė Maxo Verstappeno spaudimą pirmuosiuose ratuose, o vėliau susikrovė saugią persvarą ir iškovojo antrąją pergalę sezone.

Antroje vietoje finišavęs M. Verstappenas skundėsi problemomis su pavarų žeminimu ir stabdžiais, tad realios grėsmės lyderiui taip ir nesukėlė.

Tačiau stiprus finišas trasoje, kuri teoriškai neturėjo tikti „Red Bull“, dar labiau sustiprino jo pozicijas kovoje dėl vairuotojų čempiono vardo.

Dienos herojus – Carlosas Sainzas

Už lyderių trejeto vyko ne mažiau įdomios kovos. Penktą vietą po atkaklios kovos su „Ferrari“ pilotais iškovojo „Mercedes“ naujokas Kimi Antonelli.

Tačiau didžiausiu dienos herojumi tapo Carlosas Sainzas – po diskvalifikacijos kvalifikacijoje startavęs iš paskutinės vietos, „Williams“ pilotas sugebėjo prasibrauti iki dešimtos pozicijos ir iškovoti tašką.

„Mercedes“ komanda (nuotr. komandos archyvo)
Singapūro paradoksai: kaip karščio nemėgstantis „Mercedes“ pranoko čempionato lyderius?

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

