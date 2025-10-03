Sienų brūžinimas, avarijos ir netikėtas lyderis: chaotiškose Singapūro treniruotėse greičiausias buvo O. Piastri

Betoninės sienos ilgai nelaukė pirmųjų aukų. Įpusėjus sesijai, stabdydamas prieš 16-ąjį posūkį, bolido nesuvaldė ir į barjerus rėžėsi George‘as Russellas – jo „Mercedes“ buvo apgadintas, o diena baigta. Netrukus po to trasą pakrikštijo „Toro Rosso“ pilotas Liamas Lawsonas, privertęs sesiją vėl stabdyti raudona vėliava.
Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.
Šiame chaose, kur patyrę pilotai darė klaidas, sužibėjo čempionato lyderis Oscaras Piastri. Po košmaro Baku etapo, „McLaren“ pademonstravo išskirtinį greitį ir užfiksavo geriausią dienos laiką (1:30.714).
Tačiau jo komandos draugui Lando Norrisui vakaras buvo kur kas sudėtingesnis. Keisto incidento metu techninio aptarnavimo zonoje jį prie sienos prispaudė išvažiuojantis Charlesas Leclercas, sulaužydamas priekinį sparną. Po remonto britas nebeatrado ritmo ir liko penktas.
Didžiausiems savaitgalio favoritams, „Ferrari“ ir „Mercedes“, penktadienis apskritai virto nusivylimu. Po G. Russello avarijos, kitas „Mercedes“ pilotas Kimi Antonelli liko tik 18-as, o abu „Ferrari“ lenktynininkai atsidūrė rikiuotės viduryje – 9 ir 10 vietose.
Jų nesėkme puikiai pasinaudojo kiti. Sensacingai į antrąją vietą pakilo „Toro Rosso“ naujokas Isackas Hadjaras, aplenkęs net Maxą Verstappeną, o patyręs Fernando Alonso su „Aston Martin“ užėmė solidžią ketvirtą vietą.
Chaotiškos penktadienio treniruotės paliko daugiau klausimų nei atsakymų. O. Piastri greitis rodo, kad „McLaren“ yra pajėgūs, tačiau niekas nėra apsaugotas nuo klaidų negailestingoje trasoje. Netikėtas „Ferrari“ ir „Mercedes“ tempimo trūkumas bei „Toro Rosso“ spurtas žada nenuspėjamą ir atvirą kovą šeštadienio kvalifikacijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!