Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Formulės 1“ perėjimas prie ekologiškų degalų mažoms komandoms gali būti pražūtingas

2025-09-27 09:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 09:01

Nuo 2026-ųjų „Formulė 1“ žengia į naują erą su 100 proc. tvariais degalais. Tačiau ši ekologiška revoliucija turi stulbinančią kainą. Prognozuojama, kad naujųjų degalų kaina gali siekti net 250 JAV dolerių už litrą – dešimt kartų daugiau nei dabar. Šis kainų šuolis sukėlė tikrą audrą užkulisiuose ir gresia finansine krize toms komandoms, kurios pačios negamina variklių.

„Ferrari“ Formulėje 1 (nuotr. komandos archyvo)

Nuo 2026-ųjų „Formulė 1“ žengia į naują erą su 100 proc. tvariais degalais. Tačiau ši ekologiška revoliucija turi stulbinančią kainą. Prognozuojama, kad naujųjų degalų kaina gali siekti net 250 JAV dolerių už litrą – dešimt kartų daugiau nei dabar. Šis kainų šuolis sukėlė tikrą audrą užkulisiuose ir gresia finansine krize toms komandoms, kurios pačios negamina variklių.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kainą į tokias aukštumas kelia dvi priežastys. Pirma, naujos taisyklės leidžia degalų gamintojams („Shell“, „Petronas“ ir kt.) konkuruoti tarpusavyje, kuriant efektyvesnį mišinį, o tai išprovokavo brangias „ginklavimosi varžybas“. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Antra, FIA taiko itin griežtą ir brangią visos tiekimo grandinės sertifikavimo procedūrą, siekdama užtikrinti, kad degalai būtų pagaminti 100 proc. tvariai ir išvengti bet kokių „žaliojo smegenų plovimo“ kaltinimų.

REKLAMA

Didžiausia problema – nelygybė. Gamyklinės komandos, tokios kaip „Ferrari“ ar „Mercedes“, degalus gauna nemokamai kaip partnerystės dalį. Tačiau komandos-klientės („McLaren“, „Williams“, „Haas“ ir kt.) gauna iki 12 milijonų dolerių per metus siekiančias sąskaitas iš savo variklių tiekėjų.

„Puiku, kad važiuosime tvariais degalais. Bet ir jų kaina turėtų būti tvari“, – ironiškai situaciją komentavo „Haas“ vadovas Ayao Komatsu.

REKLAMA
REKLAMA

Situaciją dar labiau komplikuoja biudžeto apribojimų taisyklės. Siekiant išlaikyti lygybę, degalų kaina biudžete skaičiuojama pagal simbolinę 20 dolerių už litrą vertę. Tai reiškia, kad milžiniškas papildomas išlaidas (virš 200 dolerių už litrą) komandos-klientės turi padengti iš savo kišenės, o ši suma neįskaičiuojama į biudžeto lubas. Tai tiesiogiai kenkia mažesnių komandų finansiniam stabilumui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Neseniai Londone vykusiame komandų susitikime „Ferrari“ ir „Shell“ pasiūlė sprendimą: į biudžeto lubas įtraukti realią degalų kainą. Tai priverstų degalų gamintojus drastiškai mažinti kainas, kad jų komandos-partnerės turėtų daugiau biudžeto tobulinti patį bolidą.

Tačiau sutarimo kol kas nepasiekta. Pranešama, kad šiam siūlymui paprieštaravo „Aston Martin“ partnerė „Aramco“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų