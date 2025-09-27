„Formulės 1“ perėjimas prie ekologiškų degalų mažoms komandoms gali būti pražūtingas

Kainą į tokias aukštumas kelia dvi priežastys. Pirma, naujos taisyklės leidžia degalų gamintojams („Shell“, „Petronas“ ir kt.) konkuruoti tarpusavyje, kuriant efektyvesnį mišinį, o tai išprovokavo brangias „ginklavimosi varžybas“.
Antra, FIA taiko itin griežtą ir brangią visos tiekimo grandinės sertifikavimo procedūrą, siekdama užtikrinti, kad degalai būtų pagaminti 100 proc. tvariai ir išvengti bet kokių „žaliojo smegenų plovimo“ kaltinimų.
Didžiausia problema – nelygybė. Gamyklinės komandos, tokios kaip „Ferrari“ ar „Mercedes“, degalus gauna nemokamai kaip partnerystės dalį. Tačiau komandos-klientės („McLaren“, „Williams“, „Haas“ ir kt.) gauna iki 12 milijonų dolerių per metus siekiančias sąskaitas iš savo variklių tiekėjų.
„Puiku, kad važiuosime tvariais degalais. Bet ir jų kaina turėtų būti tvari“, – ironiškai situaciją komentavo „Haas“ vadovas Ayao Komatsu.
Situaciją dar labiau komplikuoja biudžeto apribojimų taisyklės. Siekiant išlaikyti lygybę, degalų kaina biudžete skaičiuojama pagal simbolinę 20 dolerių už litrą vertę. Tai reiškia, kad milžiniškas papildomas išlaidas (virš 200 dolerių už litrą) komandos-klientės turi padengti iš savo kišenės, o ši suma neįskaičiuojama į biudžeto lubas. Tai tiesiogiai kenkia mažesnių komandų finansiniam stabilumui.
Neseniai Londone vykusiame komandų susitikime „Ferrari“ ir „Shell“ pasiūlė sprendimą: į biudžeto lubas įtraukti realią degalų kainą. Tai priverstų degalų gamintojus drastiškai mažinti kainas, kad jų komandos-partnerės turėtų daugiau biudžeto tobulinti patį bolidą.
Tačiau sutarimo kol kas nepasiekta. Pranešama, kad šiam siūlymui paprieštaravo „Aston Martin“ partnerė „Aramco“.
