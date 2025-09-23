Ar į „Formulę-1“ 2026-aisiais sugrįš lenktynininkų siaubas? Variklių revoliucija, kuri gali sumaišyti kortas

MGU-H – tai elektros variklis-generatorius, sumontuotas ant turbokompresoriaus ašies. Būtent jis yra atsakingas už dabartinių bolidų „tobulą“ elgesį.
Jis atlieka dvi funkcijas: surenka perteklinę energiją iš besisukančios turbinos ir, svarbiausia, esant mažoms apsukoms pats veikia kaip elektros variklis, akimirksniu įsukdamas turbiną. Tai pašalina bet kokį vėlavimą paspaudus akceleratorių.
Nuo 2026-ųjų šio sudėtingo ir brangaus MGU-H komponento nebeliks. Tačiau jo netektį kompensuos gerokai išaugusi kito hibridinės sistemos elemento – MGU-K – galia.
Tai su alkūniniu velenu tiesiogiai sujungtas elektros variklis, kurio galia išaugs nuo dabartinių 120 kW (165 AG) iki net 350 kW (475 AG). Tai reiškia, kad beveik pusę visos bolido galios generuos elektra.
Pasak „Mercedes“ variklių skyriaus vadovo Hywelo Thomaso, didelės turbinos duobės pilotai neturėtų pajusti.
„Mes turime neįtikėtinai galingą 350 kilovatų elektros variklį, kuriuo galime užpildyti bet kokią galios spragą“, – teigia jis.
Tačiau jis pripažįsta, kad elektros energija per vieną ratą yra ribota, todėl inžinieriai ieškos ir kitų būdų, kaip pagerinti variklio reakciją.
Laukia patikimumo problemos?
2014-aisiais įvykęs perėjimas prie hibridinių variklių buvo paženklintas masiniais gedimais. Ar istorija pasikartos? Nors šįkart atsisakoma būtent MGU-H, kuris 2014 m. ir buvo pagrindinis galvos skausmas, H. Thomasas nėra nusiteikęs optimistiškai.
„Visada, kai drastiškai keičiasi taisyklės, kyla problemų dėl patikimumo. Bijau, kad kitų metų pradžioje mes vėl matysime nemažai dramų“, – perspėja „Mercedes“ specialistas.
2026-ųjų variklių revoliucija žada ne tik naują jėgų pusiausvyrą, bet ir didžiulius iššūkius inžinieriams. Nors turbinos duobės sugrįžimo pavyks išvengti, gerokai išaugusi elektros galios svarba ir naujų komponentų patikimumas taps lemiamais faktoriais.
