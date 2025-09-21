Chaosas Baku kvalifikacijoje: šešios raudonos vėliavos ir netikėta Maxo Verstappeno „Pole“ pozicija

Sesijoje, kurioje čempionato lyderiai ir Baku specialistai vienas po kito baigė savo pasirodymus trasos barjeruose, šalčiausius nervus išlaikė Maxas Verstappenas, iškovojęs savo pirmąją „Pole“ poziciją negailestingose Azerbaidžano sostinės gatvėse.
Raudonų vėliavų festivalis ir favoritų fiasko
Drama prasidėjo nuo pat pirmosios kvalifikacijos dalies (Q1), kuri buvo sustabdyta net tris kartus dėl Alexo Albono, Nico Hülkenbergo ir Franco Colapinto avarijų.
Antrojoje dalyje (Q2) raudonas vėliavas privertė iškelti Oliveris Bearmanas, apgadinęs savo „Haas“ bolido pakabą. Šiame chaose nebeliko vietos ir vienam iš favoritų Lewisui Hamiltonui, kuris nesugebėjo sudėti švaraus rato ir sensacingai liko dvyliktas.
Lemiamas trečiasis segmentas (Q3) tapo tikra favoritų kapinėmis. Iš pradžių savo „Ferrari“ į sieną 15-ame posūkyje sudaužė pastarųjų ketverių metų kvalifikacijų nugalėtojas Charlesas Leclercas.
Vos atnaujinus važiavimus, panašią klaidą 3-iame posūkyje padarė ir čempionato lyderis Oscaras Piastri su „McLaren“.
Verstappeno meistriškumas ir naujokų sensacija
Po dviejų avarijų likusiems aštuoniems pilotams buvo skirtos vos kelios minutės, o sąlygas dar labiau apsunkino lietus ir gūsingas vėjas. Tačiau tokiomis aplinkybėmis savo klasę pademonstravo M. Verstappenas – jo ratas (1:41.117) buvo nepasiekiamas kitiems.
Didžiausia staigmena tapo antroji Carloso Sainzo vieta su „Williams“ bolidu, nors jis nuo olando atsiliko net puse sekundės.
Tačiau dar labiau stebina antroji startinė eilė – trečią ir ketvirtą vietas pasidalino du naujokai: Liamas Lawsonas („Toro Rosso“) ir Kimi Antonelli („Mercedes“). Tuo tarpu Lando Norrisas nesugebėjo pilnai pasinaudoti varžovo nesėkme ir po kontakto su siena liko septintas.
Chaotiška kvalifikacija visiškai sumaišė kortas sekmadienio lenktynėms. Daugeliui favoritų startuojant iš rikiuotės vidurio ar galo, o priekyje atsidūrus netikėtiems herojams, Azerbaidžano GP yra pasiruošęs pateisinti savo nenuspėjamo etapo reputaciją.
