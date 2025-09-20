Netikėtas smūgis čempionato lyderiams: „Ferrari“ dominavo Baku treniruotėse, o abu „McLaren“ pilotai atsidūrė sienose

Tuo tarpu iniciatyvą netikėtai perėmė „Ferrari“: Lewisas Hamiltonas ir Charlesas Leclercas užėmė pirmąsias dvi pozicijas ir artimiausius varžovus aplenkė net puse sekundės.
Juodas „McLaren“ penktadienis
Čempionato lyderiams diena priminė košmarą. Lando Norrisas, kliudė sieną 2-ame posūkyje, o 4-ame jau stipriai trenkėsi į barjerus ir apgadino galinę pakabą. Nors jis sugebėjo grįžti į boksus, sesija jam buvo baigta.
Ne ką geriau sekėsi ir čempionato lyderiui Oscarui Piastri. Iš pradžių jis kliudė sieną 15-ame posūkyje, o vėliau užblokuoti ratai sutrukdė užfiksuoti greitą laiką.
Maža to, po sesijos australas buvo iškviestas pas teisėjus dėl galimo greičio nesumažinimo mojuojant geltonomis vėliavomis. Jam gresia starto pozicijų bauda sekmadienio lenktynėms.
Atsigavęs „Ferrari“ ir jaunieji talentai
Kol „McLaren“ laižėsi žaizdas, „Ferrari“ demonstravo raumenis. Lewisas Hamiltonas buvo greičiausias (1:41.293), o Baku specialistas Charlesas Leclercas nuo jo atsiliko vos 0,074 sekundės.
Įspūdingiausia tai, kad artimiausias varžovas, trečioje vietoje likęs George'as Russellas su „Mercedes“, atsiliko beveik puse sekundės.
Gerą greitį demonstravo ir kitas „Mercedes“ pilotas Kimi Antonelli (4 vieta), o maloniai nustebino jaunieji talentai Oliveris Bearmanas („Haas“, 5 vieta) ir Liamas Lawsonas („Toro Rosso“, 7 vieta), įsiterpęs iškart už Maxo Verstappeno.
Penktadienio treniruotės parodė, kad „McLaren“ kelias link titulo nebus toks lengvas, kaip atrodė.
„Ferrari“ netikėtai parodė dantis, o abu čempionato lyderiai dabar bus po padidinamuoju stiklu. Akivaizdu, kad šeštadienio kvalifikacija taps kritiškai svarbi ir žada neeilinę intrigą.
Kada stebėti? Azerbaidžano GP tvarkaraštis
Šeštadienis, rugsėjo 20 d.
11:30 – 12:30 Trečioji treniruotė (Go3 televizija)
15:00 – 16:00 Kvalifikacija (Go3 televizija)
Sekmadienis, rugsėjo 21 d.
13:45 Lenktynės (Go3 televizija ir TV6)
