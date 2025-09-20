Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Netikėtas smūgis čempionato lyderiams: „Ferrari“ dominavo Baku treniruotėse, o abu „McLaren“ pilotai atsidūrė sienose

2025-09-20 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 07:01

Pirmosios Azerbaidžano GP treniruotės penktadienį gerokai sumaišė kortas. „McLaren“ komanda, į Baku atvykusi su viltimi jau šį savaitgalį užsitikrinti Konstruktorių čempionų titulą, patyrė tikrą fiasko – abu jos pilotai turėjo kontaktą su negailestingomis miesto trasos sienomis.

Formulė 1

Pirmosios Azerbaidžano GP treniruotės penktadienį gerokai sumaišė kortas. „McLaren“ komanda, į Baku atvykusi su viltimi jau šį savaitgalį užsitikrinti Konstruktorių čempionų titulą, patyrė tikrą fiasko – abu jos pilotai turėjo kontaktą su negailestingomis miesto trasos sienomis.

REKLAMA
0

Tuo tarpu iniciatyvą netikėtai perėmė „Ferrari“: Lewisas Hamiltonas ir Charlesas Leclercas užėmė pirmąsias dvi pozicijas ir artimiausius varžovus aplenkė net puse sekundės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Juodas „McLaren“ penktadienis

Čempionato lyderiams diena priminė košmarą. Lando Norrisas, kliudė sieną 2-ame posūkyje, o 4-ame jau stipriai trenkėsi į barjerus ir apgadino galinę pakabą. Nors jis sugebėjo grįžti į boksus, sesija jam buvo baigta.

REKLAMA
REKLAMA

Ne ką geriau sekėsi ir čempionato lyderiui Oscarui Piastri. Iš pradžių jis kliudė sieną 15-ame posūkyje, o vėliau užblokuoti ratai sutrukdė užfiksuoti greitą laiką.

REKLAMA

Maža to, po sesijos australas buvo iškviestas pas teisėjus dėl galimo greičio nesumažinimo mojuojant geltonomis vėliavomis. Jam gresia starto pozicijų bauda sekmadienio lenktynėms.

Atsigavęs „Ferrari“ ir jaunieji talentai

Kol „McLaren“ laižėsi žaizdas, „Ferrari“ demonstravo raumenis. Lewisas Hamiltonas buvo greičiausias (1:41.293), o Baku specialistas Charlesas Leclercas nuo jo atsiliko vos 0,074 sekundės.

REKLAMA
REKLAMA

Įspūdingiausia tai, kad artimiausias varžovas, trečioje vietoje likęs George'as Russellas su „Mercedes“, atsiliko beveik puse sekundės.

Gerą greitį demonstravo ir kitas „Mercedes“ pilotas Kimi Antonelli (4 vieta), o maloniai nustebino jaunieji talentai Oliveris Bearmanas („Haas“, 5 vieta) ir Liamas Lawsonas („Toro Rosso“, 7 vieta), įsiterpęs iškart už Maxo Verstappeno.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Penktadienio treniruotės parodė, kad „McLaren“ kelias link titulo nebus toks lengvas, kaip atrodė.

„Ferrari“ netikėtai parodė dantis, o abu čempionato lyderiai dabar bus po padidinamuoju stiklu. Akivaizdu, kad šeštadienio kvalifikacija taps kritiškai svarbi ir žada neeilinę intrigą.

Kada stebėti? Azerbaidžano GP tvarkaraštis

Šeštadienis, rugsėjo 20 d.

11:30 – 12:30 Trečioji treniruotė (Go3 televizija)

15:00 – 16:00 Kvalifikacija (Go3 televizija)

Sekmadienis, rugsėjo 21 d.

13:45 Lenktynės (Go3 televizija ir TV6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų