Ar „McLaren“ jau šį savaitgalį iškovos konstruktorių taurę? Viskas, ką reikia žinoti apie Azerbaidžano GP

Visų lenktynių gerbėjų dėmesys šį kartą bus nukreiptas į „McLaren“. Britų ekipa jau šį sekmadienį turi galimybę iškovoti konstruktorių taurę, tačiau Baku trasa, kuri garsėja savo chaotišku charakteriu, kova dėl titulo gali pasisukti netikėta linkme.
Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.
Čempionato likimas – „McLaren“ rankose
2025-aisiais „McLaren“ komanda tiesiog dominuoja. Per sezoną Oscaras Piastri ir Lando Norrisas kartu surinko net 617 taškų, kai artimiausi persekiotojai „Ferrari“ savo sąskaitoje turi vos 280. Būtent dėl šios milžiniškos persvaros „McLaren“ jau Azerbaidžane gali užsitikrinti pirmąjį šių metų sezono titulą.
Kad dešimtą kartą komandos istorijoje iškovotų Konstruktorių taurę, „McLaren“ tereikia pelnyti vos devyniais taškais daugiau nei „Ferrari“.
Atsižvelgiant į „MCL39“ bolido pranašumą, tai atrodo daugiau nei realu. Nors Monzoje „McLaren“ pergalių seriją nutraukė Maxas Verstappenas, manoma, kad tai buvo tik specifinės trasos nulemta išimtis.
Už „McLaren“ nugaros laukia atkakli kova tarp „Red Bull“ ir „Ferrari“. Nors pastaruoju metu „Red Bull“ atrodo šiek tiek greitesni, negalima nurašyti Charleso Leclerco. „Ferrari“ pilotas yra laikomas Baku specialistu ir čia laimėjo pastarąsias keturias kvalifikacijas.
Kontrastų kupina Baku trasa
Baku miesto trasa – tai tikras inžinierių ir pilotų galvosūkis. 6 kilometrų ilgio trasa yra viena ilgiausių kalendoriuje ir pasižymi ekstremaliais kontrastais.
Viena vertus, čia yra rekordinio ilgio, net 2,2 km tiesioji, kurioje bolidai pasiekia per 330 km/val. greitį.
Kita vertus – vingiuotas ir neįtikėtinai siauras senamiesčio sektorius, kur kai kuriose vietose plotis siekia vos 7,5 metro.
Dėl šių savybių ir arti idealios trajektorijos esančių sienų Baku trasa yra negailestinga klaidoms.
Saugos automobilio tikimybė čia siekia net 40 procentų, o tai reiškia, kad iš anksto paruoštos lenktynių strategijos gali būti apverstos aukštyn kojomis bet kurią akimirką. Papildomos intrigos gali įnešti ir orų prognozė: penktadienį ir sekmadienį prognozuojamas lietus.
Greitis ar sukibimas?
Pagrindinis komandų uždavinys šį savaitgalį – rasti idealų kompromisą tarp mažos oro pasipriešinimo konfigūracijos, reikalingos ilgajai tiesiajai, ir didesnės prispaudžiamosios jėgos, būtinos lėtuose ir techniškuose senamiesčio posūkiuose.
Per didelis akcentas į maksimalų greitį gali lemti prastą sukibimą ir didelį laiko praradimą antrame sektoriuje.
Užduotį apsunkina ir slidus, kasmet kai kuriose vietose iš naujo klojamas miesto asfaltas bei minkščiausios „Pirelli“ padangos (C4, C5, C6), kurios greičiau dėvisi.
Komandos turės rasti optimalų balansą, o didelių bolidų atnaujinimų, išskyrus specifinius žemai prispaudžiamajai jėgai pritaikytus sparnus, tikėtis neverta. Tiesa, neatmetama, kad agresyviai savo bolidą tobulinanti „Red Bull“ komanda gali pateikti staigmenų.
Kada stebėti? Azerbaidžano GP tvarkaraštis
Penktadienis, rugsėjo 19 d.
11:30 – 12:30 Pirmoji treniruotė (Go3 televizija)
15:00 – 16:00 Antroji treniruotė (Go3 televizija)
Šeštadienis, rugsėjo 20 d.
11:30 – 12:30 Trečioji treniruotė (Go3 televizija)
15:00 – 16:00 Kvalifikacija (Go3 televizija)
Sekmadienis, rugsėjo 21 d.
13:45 Lenktynės (Go3 televizija ir TV6)|
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!