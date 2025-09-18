Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Prisisekite diržus: savaitgalį TV6 eteryje vėl riaumos „Formulės 1“ varikliai

2025-09-18 09:09
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 09:09

Šį savaitgalį, rugsėjo 19-21 dienomis, „Formulės-1“ karavanas atvyksta į Azerbaidžano sostinę, kur vienoje nenuspėjamiausių trasų prasidės lemiama 2025-ųjų čempionato dalis. Tiesioginę lenktynių transliaciją sekmadienį galės stebėti visi TV6 žiūrovai. 

Naujas „Formulės 1“ bolidas (nuotr. FIA)

Šį savaitgalį, rugsėjo 19-21 dienomis, „Formulės-1“ karavanas atvyksta į Azerbaidžano sostinę, kur vienoje nenuspėjamiausių trasų prasidės lemiama 2025-ųjų čempionato dalis. Tiesioginę lenktynių transliaciją sekmadienį galės stebėti visi TV6 žiūrovai. 

0

Baku miesto trasa – tai unikalus kontrastų derinys. Šioje trasoje yra ne tik viena ilgiausių tiesiųjų visame kalendoriuje, kur bolidai pasiekia 330 km/val. greitį, bet ir neįtikėtinai siaurų atkarpų, kurių plotis tam tikrose vietose tesiekia 7,5 metro pločio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Būtent dėl šios priežasties kontaktas su siena čia yra beveik neišvengiamas, o saugos automobilio fazės dažnai sumaišo visas kortas ir strategijas.

Nors sezono favoritais laikomi „McLaren“ pilotai, Baku trasoje savo šanso lauks ir vis dar pergalės šiemet neiškovojusi „Ferrari“ komanda.

Būtent Charlesas Leclercas čia yra laimėjęs pastarąsias keturias kvalifikacijas. Be to, savaitgalį prognozuojamas lietus gali suteikti papildomos intrigos ir tapti galimybe autsaideriams.

Kada stebėti? Azerbaidžano GP tvarkaraštis

Penktadienis, rugsėjo 19 d.

11:30 – 12:30 Pirmoji treniruotė (Go3 televizija)

15:00 – 16:00 Antroji treniruotė (Go3 televizija)

Šeštadienis, rugsėjo 20 d.

11:30 – 12:30 Trečioji treniruotė (Go3 televizija)

15:00 – 16:00 Kvalifikacija (Go3 televizija)

Sekmadienis, rugsėjo 21 d.

14:00 Lenktynės (Go3 televizija ir TV6)

