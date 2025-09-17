Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Madrido svajonė – gyventojų košmaras? Protestai prieš „Formulės-1“ atėjimą į Ispanijos sostinę

2025-09-17 08:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 08:01

Kol „Formulės-1“ vadovai ir Madrido miesto valdžia planuoja grandiozinį lenktynių renginį 2026-aisiais, Ispanijos sostinės gatvėse bręsta pasipriešinimas.

Protestas prieš naują „Formulės 1“ trasą (nuotr. Twitter)

0

Praėjusį sekmadienį į gatves išėjusi iniciatyva „Stop Formula 1 Madrid“ pareiškė, kad grandiozinis projektas miestui atneš daugiau žalos nei naudos. Jų šūkis – „Mūsų rajonas – ne lenktynių trasa“.

Triukšmas, iškirsti medžiai ir skolos

Protestuotojai, kurių gretose vietos gyventojai ir aplinkosaugininkai, piktinasi, kad statybos aplink IFEMA parodų centrą truks po penkis mėnesius kasmet artimiausią dešimtmetį.

Tai reiškia nuolatinį statybų triukšmą ir eismo trikdžius. Jų teigimu, dėl trasos teks iškirsti arba perkelti šimtus medžių, tarp jų – ir šimtamečius alyvmedžius.

Didžiausią nerimą kelia projekto finansinė pusė. Aktyvistai primena skaudžią Valensijos pamoką, kur „Formulės-1“ etapas miestą įstūmė į 300 milijonų eurų skolą. „Naudą gaus saujelė išrinktųjų, o nuostolius padengsime mes visi“, – sakė protestuotojai. 

Valdžia sako, kad tai – svajonės išsipildymas

Tačiau Madrido meras José Luisas Martinezas-Almeida nusiteikęs ryžtingai. Jis tikina, kad statybos vyksta pilnu tempu ir nebus stabdomos. Pasak jo, didžiulis ekonominis postūmis visam regionui yra „svajonės išsipildymas“.

Meras teigia, kad su gyventojais vyksta nuolatinis dialogas, o jų baimės yra girdimos. Kaip pavyzdį jis pateikia birželį vykusį parodomąjį važiavimą su Carlosu Sainzu, kuris esą įrodė, kad eismo suvaldymas yra įmanomas ir nepatogumai gyventojams buvo minimalūs.

Nepaisant protestų, panašu, kad „Formulės-1“ traukinys jau įsibėgėjo. Bilietų prekyba ir rėmėjų paieška pirmajam etapui, kuris turėtų įvykti 2026 m. rugsėjo 13 d., jau prasidėjo. Šansai sustabdyti projektą vertinami kaip minimalūs.

