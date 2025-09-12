Plovė savo rankomis: aukcione – asmeninis Nikio Laudos „Ferrari“

Šio automobilio istorija prasidėjo 1973-ųjų pabaigoje, kai dar prieš savo pirmąsias lenktynes su „Scuderia Ferrari“, 24-erių Niki Lauda gavo šį automobilį kaip tarnybinį.
Iki šiol yra išlikusių nuotraukų, kuriose jaunas lenktynininkas pats plauna savo „Ferrari“. Su šiuo automobiliu jis važinėjo maždaug dvejus metus.
Vėliau, parsivežęs jį į gimtąją Austriją, nusprendė parduoti. Manoma, kad taip pasielgė dėl didelių importo mokesčių.
Automobilis iš gamyklos išriedėjo sidabrinės spalvos (Argento Metallizzato) su mėlynos odos salonu.
Vėliau, devintajame dešimtmetyje, jis buvo perdažytas tradicine „Ferrari“ raudona spalva, o sėdynės pasidabino juoda spalva.
Vis dėlto, aukciono namai pabrėžia, kad automobilyje išliko originalus V12 variklis, atitinkantis važiuoklės numerį, o tai itin svarbu kolekcininkams.
Šis automobilis – tai priminimas apie legendinio lenktynininko karjeros pradžią „Ferrari“ komandoje.
Po sunkių ir rizikingų pirmųjų metų „Formulėje 1“, būtent „Scuderia“ komandoje N. Lauda per ketverius metus iškovojo du pasaulio čempiono titulus.
Anksčiau šis automobilis buvo parduotas 2022 m. Austrijoje už 207 000 eurų.
